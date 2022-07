Para aquellos amantes de la buena música hay una fecha especial para compartir, y se trata del Día Mundial del Rock, que se celebra cada 13 de julio, en la cual los amantes del género recuerdan las bandas míticas que dejaron una huella en el imaginario colectivo, como Queen, Pink Floyd, Metallica o ACDC, entre otros.

La elección de esta fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en las ciudades de Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú, en el año 1985, y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

A mediados de los 80, las comunidades situadas en el cuerno de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados, de hecho, casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985.

Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo, fundó la organización "Band Aid Trust" y empezó a darle forma a esta idea, que terminó llamándose Live Aid, y la causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos.

Live Aid: Londres y Filadelfia, sedes centrales

El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas simultáneamente entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.

Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna del África.

Live Aid marcó un antes y un después en festivales (Archivo).

Cabe destacar, que el evento traspasó fronteras y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.

Al igual que el Live Aid en los años 80, en la historia se han producido conciertos benéficos por distintas causas en los que las mejores bandas se han unido para conseguir un objetivo común. Estas son algunas de las citas más memorables que han tenido lugar en el mundo por causas benéficas, como por ejemplo The Concert for Bangladesh (1 de agosto 1971), We are the Word (1985), The concert for the New York City (20 de octubre de 2001), Live 8 (2 de julio de 2005) y Live Earth (7 de julio de 2007).

Efemérides: otros hechos

Alberto Ascari: as de la Fórmula Uno

1918 - Nació Alberto Ascari, quien fue un piloto de automovilismo italiano, que se consagró campeón mundial de la Fórmula 1 en los años 1952 y 1953. Además, fue subcampeón en 1951 y corrió para las escuderías Ferrari, Lancia y Maserati. Obtuvo 13 victorias, 17 podios y 14 pole position en su carrera.

Antonio Roma: gigante en el arco

1932 - Nació Antonio Roma, quien fue un futbolista que se desempeñó como arquero en clubes como Ferro, Boca y en la selección nacional, con la que ganó la Copa América de 1957 jugada en Perú. En tanto, con el conjunto de la ribera se adjudicó seis títulos a nivel local.

Harrison Ford: creador de éxitos

1942 - Nació Harrison Ford, quien es un actor estadounidense de cine y televisión, que es mundialmente conocido por sus papeles en filmes de aventuras y ciencia ficción. Entre sus películas destacadas figuran "Indiana Jones", "Star Wars", "El fugitivo", "Blade runner" y "Peligro inminente".

Juan Carlos Lousteau: escuela de árbitros

1947 - Nació Juan Carlos Lousteau, quien es un ex árbitro de fútbol que llegó a ser internacional. Dirigió el mundial de 1990 en Italia, la Copa Mundial del sub-20 en 1987 y las Copas América de 1989 y 1991. En tanto, en 1992 fue elegido como el segundo mejor árbitro del mundo, según IFFHS.

Frida Kahlo: talento a la mexicana

1954 - Murió Magdalena Frida Kahlo Calderón, quien fue una pintora mexicana y es considerada como una artista influyente en el siglo pasado. Entre sus obras más destacadas figuran "Las dos Fridas", "Dos desnudos en un bosque", "Autorretrato con collar", "Mis abuelos, mis padres y yo" y "Diego y yo".