Cada 6 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sexo Oral, y el mismo se da en alusión a una de las posiciones más famosas del libro del Kamasutra: "69" (6/9). Lo cierto, es que esta jornada se basa en el concepto de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.

Cabe destacar, que está comprobado que el sexo oral es una de las prácticas que producen mayor placer en los encuentros íntimos. La referida posición que le da origen al Día Mundial del Sexo Oral es la favorita de muchas personas y es una de las más usadas en la práctica del sexo oral.

En tanto, cuando hablamos de sexo oral automáticamente nos imaginamos un beso hacia una vulva, pene o al ano. Sin embargo, la oralidad tiene que ver con la participación de la boca. Y una de las prácticas más placenteras (últimamente más olvidada o no reivindicada) tiene que ver justamente con el acercamiento entre las bocas: los besos.

Cabe destacar, que la boca y los labios tienen cientos de terminaciones nerviosas y en el beso participan más de 130 músculos, papilas gustativas de la lengua, sensores nerviosos y vías sensitivas que hacen que cada beso genere diferentes sensaciones de plenitud y placer.

Siempre hay que usar preservativo (Imagen ilustrativa).

Es importante considerar algunas precauciones clínicas para disfrutar de la experiencia sin correr riesgos y evitando infecciones u otro tipo de enfermedades frecuentes. En primer lugar, es recomendable usar preservativo, en el caso de los hombres, ya que el semen posee características contagiosas. Para el caso de las mujeres, existen en el mercado "barreras de látex" que cumplen la misma función.

Además, se sugiere lavar toda la zona con agua y jabón antiséptico antes de la práctica y lo mismo aplica para la boca, que debe enjuagarse con un producto bucal para remover todos los microorganismos que pueda contener.

Si bien la práctica no está contraindicada para ninguna persona, es aconsejable realizar una consulta médica para evacuar inquietudes personales y analizar cada caso puntual, de forma clínica y preventiva.

Pese a lo placentero del sexo oral, según el Journal Sex of Medicine, el 30% de los hombres no practica ni recibe sexo oral. Por otro lado, The Canadian Journal of Human Sexuality constató que solo un 28% de las mujeres de entre 18 y 24 años reconocían disfrutar practicándolo y recibiéndolo, cifra que aumentaba considerablemente hasta los 40 años.

Efemérides: otros hechos

Luis Leloir: un orgullo llamado Premio Nobel

1906 - Nació Luis Federico Leloir, quien fue un médico, bioquímico y farmacéutico que ganó el Premio Nobel de Química en 1970 por las investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras el hallazgo, se supo más sobre la enfermedad galactosemia.

Primer golpe de estado

1930 - Un grupo de militares encabezados por el teniente general José Félix Uriburu provocaron el primer golpe de estado de nuestro país, al derrocar al presidente de ese momento, Hipólito Yrigoyen. Tras el episodio, el exmandatario Yrigoyen fue confinado en la isla Martín García y Uriburu llegó al poder.

Roger Waters: otro "ladrillo" en la pared

1943 - Nació George Roger Waters, quien es un músico británico que es cofundador de la banda de rock Pink Floyd. Participó del grupo hasta mediados de la década de los 80, cuando se separó por diferencias con otros integrantes de la agrupación y decidió comenzar su carrera como solista.

Paula Chaves: modelo de conductora

1984 - Nació Paula Chaves Schulz, quien es una modelo, presentadora de televisión y actriz que participó en diversos programas televisivos. Algunos de ellos fueron "Concubinos", "Princesitas", "Extra pequeño", "Este es el show", "Bake off Argentina" y "Showmatch: Bailando por un sueño".

Luciano Pavarotti: se apagó la "voz"

2007 - Murió Luciano Pavarotti, quien fue un tenor italiano que es considerado como uno de los mejores cantantes líricos de toda la historia. Obtuvo seis Premios Grammy y dos Premios Emmy, y algunas de sus obras destacadas son "O sole mio", "Duke of Mantua", "Bellini: Norma" y "Mozart: Idomeneo".