Desde el año 1994 se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Veganismo, el 1 de noviembre, una fecha que promueve una alimentación más sana, pero sobre todo, una alimentación libre de productos de origen animal. Un punto a destacar es que los veganos de todo el planeta no consumen carne de ningún tipo, pero tampoco huevos, productos lácteos, ni siquiera miel.

A pesar de lo estricto que parece este tipo de dieta, el veganismo es uno de los estilos de vida que más se ha popularizado en los últimos tiempos, aunque podríamos aclarar que los primeros veganos siempre han sido los yoguis hindúes, que no consumen productos derivados de los animales, porque les impide alcanzar su equilibrio espiritual y además es contraproducente para la flexibilidad de su cuerpo.

Lo cierto, es que la verdadera motivación de todo vegano, es frenar la explotación animal, evitar que sigan apresando y matando animales por fines netamente comerciales y para perpetuar un estilo de vida que afecta nuestro organismo, entre otras situaciones que tienen en cuenta en defensa de los animales.

Ya está más que comprobado que a nuestro sistema digestivo le cuesta procesar las carnes y que consumirlas en exceso puede generar varios trastornos, sobre todo con respecto a las articulaciones.

Nada que tenga que ver con lo animal (Imagen ilustrativa).

Pero los veganos, no solo se oponen al consumo de productos animales, también a la compra de piezas de ropa que deriven de la cría animal. Por ejemplo, los zapatos de cuero, las gabardinas de piel, las estolas de animales y un largo etcétera. Ellos prefieren vestirse con ropa de algodón o telas sintéticas, que no hayan limitado la vida de ningún ser vivo en el planeta. Lo mismo para su calzado, bolsos y demás accesorios de vestir. Así como también los productos cosméticos y de aseo personal.

Cabe destacar, que un vegano siempre lee las etiquetas e investiga a fondo los productos que hay en el mercado, para jamás colabora con las empresas donde se explotan o dañan a los animales.

Finalmente, hay que resaltar también que si le interesa este estilo de vida, puede acercarse a varias organizaciones que están celebrando la festividad e informarte sobre dietas, eventos, bibliografía y productos que le puedan ayudar a cambiar gradualmente su dieta, forma de vestir y hasta la forma de maquillarte, aunque en principio, hay que estar preparado en todo sentido para dar este importante cambio en la vida.

Efemérides: otros hechos

Merecido Premio Nobel de la Paz

1878 - Nació Carlos Saavadera Lamas, quien fue un abogado, diplomático y político que ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su labor en pro de la paz en general, pero sobre todo por haber inspirado el Pacto Antibélico que finalizó la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia.

Homero Manzi: autor de mil éxitos

1907 - Nació Homero Nicolás Manzione más conocido como Homero Manzi, quien fue un poeta, guionista, periodista, compositor y político que es autor de varios tangos destacados de nuestra historia. Algunos de ellos fueron "Malena", "Milonga sentimental", "Sur", "Barrio de tango" y "Romance de barrio".

Alfio Basile: técnico con "códigos"

1943 - Nació Alfio "Coco" Basile, quien es un exfutbolista y entrenador que como jugador se desempeñó en Racing, Huracán y la selección nacional con la que siendo técnico ganó las Copas América de 1991 en Chile y 1993 en Ecuador. Además, ganó la Copa Libertadores e Intercontinental con la "academia".

Anthony Kiedis: la voz de California

1962 - Nació Anthony Kiedis, quien es un cantante estadounidense destacado por ser el líder y vocalista del grupo de rock Red Hot Chilli Peppers. Algunos de sus discos más importantes son "Blood Sugar Sex Magik", "Califronication", "By the way", "The Uplift Mofo Party Plan" y "One hot minute".

Ramón Cabrero: se fue un símbolo "granate"

2017 - Murió Ramón Cabrero, quien fue un jugador y entrenador español que se desempeñó en equipos como Lanús, Newell 's, Atlético de Madrid, Elche, Mallorca, San Martín de Mendoza e Independiente de Rivadavia. Como técnico se destaca el título con el "granate" en 2007.