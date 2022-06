Cada 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad, con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población, y de identificar el momento indicado para consultar a un especialista.

Se habla de infertilidad cuando no se produce un embarazo pasado un año de relaciones sexuales sin utilización de métodos anticonceptivos, o bien cuando hay una dificultad para mantener un embarazo.

Es una enfermedad bastante común reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que afecta a un gran porcentaje de parejas en edad reproductiva, no obstante, existen tratamientos para muchos tipos de infertilidad y muchas parejas tuvieron dificultades para tener un bebé sano.

A pesar de los avances científicos en materia de medicina reproductiva, la infertilidad es un tema cargado de prejuicios y estigmas sociales que muchas parejas deciden dejar para su ámbito privado.

Hay diversos tratamientos para realizar (Imagen ilustrativa).

Los problemas de las parejas para tener hijos de manera natural es un asunto a tener en cuenta, ya que causa mucho sufrimiento emocional y dificultades económicas y laborales.

Muchas parejas acuden a las clínicas de fertilidad y se someten a tratamientos que son duros y requieren mucho tiempo y paciencia, además de una gran fortaleza emocional por parte de los dos miembros de la pareja.

Fertilidad: problemas en hombres y mujeres

Cabe destacar, que los problemas de fertilidad pueden darse en hombres y en mujeres y pueden ser debidos a muchas causas. No es una cuestión simplemente de edad, hay muchas causas que la provocan y algunas son falta de ovulación o mala calidad de los óvulos, endometriosis, qué es el crecimiento del tejido del interior del útero, fuera de este, en las trompas de Falopio o en los ovarios, fibromas uterinos y trompas de Falopio bloqueadas.

En el caso de los hombres, la causa puede deberse a bajo recuento de espermatozoides en el semen, o ausencia de ellos, baja movilidad de los espermatozoides o que no se formaron adecuadamente, semen espeso que no permite llegar a los espermatozoides al óvulo, problemas hormonales y problemas de eyaculación.

Hay consejos para lograr mejorar la fertilidad que pueden aplicarse tanto al hombre, como a la mujer, y que van a ayudar a estar más preparado para conseguir un embarazo, como:

1) Llevar una dieta sana y equilibrada: elegir alimentos ricos en antioxidantes y vitaminas, como verduras y frutas, alimentos con ácido fólico y omega-3.

2) Controlar el peso: la obesidad puede afectar negativamente a la ovulación o a la calidad de los espermatozoides, además de conllevar mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto. Pero también estar por debajo del peso ideal puede traer complicaciones.

3) Evitar el tabaco así como moderación en el consumo de alcohol.

4) Practicar deporte con frecuencia previene la obesidad y reduce el estrés, lo que ayuda por partida doble a la salud reproductiva.

5) Si hay algo que no ayuda en nada a conseguir un embarazo, es el estrés y la ansiedad. Hay que practicar meditación o yoga para relajar, y realizar actividades tranquilas en pareja ayudan a tomar el asunto con calma.

Efemérides: otros hechos

Primer viaje en globo

1783 - Se realizó el primer viaje en globo aerostático por parte de sus inventores, los hermanos franceses Joseph Michel y Jacques Etienne Montgolfier. El vuelo inaugural tuvo un recorrido de dos kilómetros y 10 minutos de duración, ante la presencia de un grupo de dignatarios en la localidad de Annonay.

Domingo French: patriota de ley

1825 - Murió Domingo María Cristóbal French, quien fue un político y militar que fue protagonista de la Revolución de Mayo y combatiente en las Guerras de la Independencia Argentina y en las guerras civiles. Junto a Antonio Berutti y al grupo de "chisperos" entregaron las cintillas que identificaron a los patriotas.

Asumió Juan Domingo Perón

1946 - Tras adjudicarse en las elecciones nacionales de febrero de ese año, asumió como presidente de la nación, el general Juan Domingo Perón, por un lapso de seis años, es decir, hasta 1952. En su mandato, se nacionalizaron sectores de la economía y se impulsó la industrialización, entre otros hechos.

Angelina Jolie: belleza y talento

1975 - Nació Angelina Jolie Voight, quien es una actriz, modelo, directora, guionista y activista estadounidense, que recibió varias distinciones, entre ellas dos Premios Oscar y tres Globos de Oro. Entre sus películas más destacadas aparecen "Inocencia interrumpida", "Maléfica" y "Salt", entre otras.

Nuevo disco de Metallica

1996 - La banda estadounidense de heavy metal Metallica sacó a la luz su sexto álbum de estudio llamado "Load", el cual fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Elektra Records. Entre sus canciones más destacadas figuran "Until it sleeps", "Hero of the day" y "Cure", entre otras.