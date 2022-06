El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre, para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones.

Además, se busca promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras, destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias.

La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930.

Cabe destacar, que la transfusión sanguínea es un procedimiento médico, mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad (cáncer, hemofilia, diabetes, entre otros).

Componentes de la sangre

En tanto, la sangre posee los siguientes componentes sanguíneos:1) Glóbulos rojos: transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos, 2) Glóbulos blancos: ayudan al organismo a combatir infecciones, 3) Plasma: constituye la parte líquida de la sangre y sirve para transportar células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico y 4) Plaquetas: permiten la adecuada coagulación de la sangre.

Por otra parte, el donante de sangre debe cumplir con los siguientes requisitos básicos: Ser mayor de edad (de 18 a 65 años), estar sano físicamente, con un peso mínimo de 50 kilos, no haber sufrido enfermedades infecciosas (VIH-Sida, Sífilis, Hepatitis, Paludismo, entre otras), no ser consumidor de drogas, no debe estar ingiriendo antibióticos, ni determinados medicamentos, con tensión arterial normal, sin tatuajes o piercings recientes (4 meses previos), no haber sido sometido a un trasplante, no haber recibido transfusiones de sangre, no es recomendable que las mujeres embarazadas sean donadoras, ya que la sangre es el medio de alimentación y oxigenación del feto y no haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas o endoscopias recientes (4 meses previos).

El donante deberá someterse a una evaluación previa efectuada por personal sanitario especializado, suministrando la información requerida, a fin de determinar si es apto para donar sangre.

Asimismo, debe seguir estas indicaciones: ingerir una comida completa, con un lapso de 1 a 2 horas antes de la extracción de sangre, indicar los medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios que está ingiriendo, someterse a un análisis de sangre previo, a fin de determinar la compatibilidad, grupo sanguíneo y descarte de enfermedades infecciosas.

Donación de sangre: ¿Qué hacer luego?

Después de la extracción de la sangre, el donante deberá tomar líquidos y consumir alimentos, evitar levantar peso o efectuar actividades que requieran esfuerzo, durante las 24 horas posteriores. En tanto, el proceso de extracción de sangre dura aproximadamente 20 minutos.

Efemérides: otros hechos

Ernesto "Che" Guevara: un canto a la revolución

1928 - Nació Ernesto "Che" Guevara, quien fue un médico, político, escritor, periodista y revolucionario, que fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Su figura representa un símbolo de relevancia mundial, ya que sus acciones le valieron cosechar adeptos y detractores en el planeta.

Juan Carlos Baglietto: trovador de alto vuelo

1945 - Nació Juan Carlos Baglietto, quien es un músico y cantante que es uno de los fundadores de la trova rosarina, y es uno de los más destacados de nuestra música. Entre sus discos más importantes figuran "Tiempos difíciles", "Postales del alma" y "Postales de este lado del mundo", entre otros.

Donald Trump: excentricidad y presidencia

1946 - Nació Donald Trump, quien es un empresario, presentador de televisión, político y ha sido presidente de los Estados Unidos, que antes de llegar a la política tuvo a cargo una empresa de bienes raíces y construcción, con la cual erigió numerosas torres de edificios, hoteles y casinos, entre otras.

Steffi Graf: campeona en todo sentido

1969 - Nació Stefanie Maria Graf, quien es una ex tenista alemana, que es considerada como una de las mejores de la historia en su deporte, de hecho, fue número uno del ránking por siete años y se adjudicó 107 torneos, entre los cuales figuran 22 Grand Slam y campeona olímpica en los Juegos de 1988.

Fin de la Guerra de Malvinas

1982 - Finalizó el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas tras algo más de dos meses de disputa. El resultado dejó 649 compatriotas fallecidos, 255 británicos y 3 isleños, además de varias pérdidas militares para ambos y un reclamo nacional que todavía perdura.