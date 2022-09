Aunque en la actualidad cada vez se los ve menos en las calles por el avance de la tecnología, todos los 14 de septiembre se celebra el Día del Cartero en nuestro país, en conmemoración del nombramiento del primer cartero oficial del territorio, en un día como hoy, pero de 1771.

Aquel día, Bruno Ramírez, español nacido en la ciudad española de Sevilla y que residía en Buenos Aires, comenzó a desempeñarse como el primer cartero oficial en el territorio argentino.

Al respecto, hay que decir que la existencia de la correspondencia en Sudamérica se remonta a unos 250 años antes, ya que en 1514 se creó el primer Correo Mayor con las Indias. Con sede en Lima, este sistema de comunicación consistía en una serie de postas a caballos que unían puntos de los actuales países de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

Sin embargo, las cartas no llegaban a domicilio, cada persona debía ir a retirarlas a lugares determinados y las tardanzas de los envíos eran considerables, por lo que con el tiempo se vio la necesidad de optimizar este sistema.

Un homenaje por Bruno Ramírez (Archivo).

En tanto, hay un famoso dicho popular que indica que "todo lo que se da, vuelve". En el caso de los carteros, se puede afirmar que la frase pasa a ser "todo lo que se da, llega".

Esta es una de las frases de cabecera del Correo Argentino, institución que para celebrar esta efeméride agradeció a todos "los carteros y las carteras" por su compromiso, "esencial en cada entrega", dadas las circunstancias particulares del país y el mundo.

Más allá del coronavirus

Este saludo es especial, ya que el presente que atraviesan los carteros es bastante complejo y el motivo radica en la todavía existencia de la pandemia de coronavirus.

Desde que el virus llegó al país, los carteros se vieron ante el desafío de trabajar en un contexto epidemiológico riesgoso.

El aumento exponencial de la virtualidad y el trabajo remoto trajo como consecuencia un aumento simultáneo en la cantidad de envíos por correo, que se incrementaron mientras muchos trabajadores debían tomarse licencias por enfermedad o para cumplir el aislamiento por ser caso confirmado o sospechoso.

Finalmente, hay que decir que la edición de 2022 del Día del Cartero en el país es la ocasión ideal para recordar la historia de este oficio y para dimensionar la importancia del trabajo que realizan diariamente, acentuado por el contexto pandémico que seguimos atravesando.

