La profesión de ingeniería es una de las más productivas y exigentes que existen, ya que tras ella hay una responsabilidad por modernizar las estructuras y realizarlas de manera correcta en pos del crecimiento de una nación, es por eso, que cada 16 de junio se celebra en todo el país el Día del Ingeniero. Este día se atribuye al comienzo y la implementación de la carrera Ingeniería en Argentina.

Esto se dio luego de la iniciativa de Carlos Enrique Pellegrini en 1855, quien le propuso al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), crear la carrera de Ingeniería. Diez años después, se firmó un decreto y se comenzó a enseñar esta disciplina dentro de la institución.

.

Fue así que la carrera pasó a formar parte del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Es por ello que este festejo sirve para recordar la importancia de los ingenieros en la sociedad y celebrar su contribución a la nación con todas sus obras.

Cabe destacar, que el primer ingeniero civil que se recibió en el país fue Luis Augusto Huergo, que egresó el 6 de junio de 1870, en tanto, la primera argentina, Elisa Beatriz Bachofen, quien finalizó sus estudios en 1917.

Luis Huergo: precursor de la ingeniería

En cuanto al primero de ellos, Huergo estuvo a cargo de la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto, que permitió el aumento del caudal del Salado. También realizó la construcción del puerto de San Francisco con un dique de carena incluido, siendo el primero en todo el país.

Además, Huergo (quien tiene su nombre en una avenida porteña) diseñó un canal de navegación de Córdoba al río Paraná, realizó las obras portuarias de Asunción en Paraguay, duplicó la capacidad del embalse del Dique San Roque y encaró obras de modernización en Córdoba.

Luis Huergo, nombre destacado de la ingeniería (Archivo).

Bachofen, en cambio, fue directora técnica del Centro de Investigación Documentaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y se la consideró una pionera de la carrera en toda Sudamérica.

Además, de brindar asesoramiento a varias empresas privadas, fue presidenta de la Comisión Técnica del Círculo de Inventores, presentó varias patentes y publicó la Guía del Inventor, que se reeditó en numerosas oportunidades.

.

Como si esto fuera poco, Bachofen presidió la Asociación Argentina de Bibliotecas Científicas y Técnicas e integró la Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales, lo cual significó el importante rol que tiene la mujer en la ingeniería de nuestro país.

Efemérides: otros hechos

Stan Laurel: parte de una dupla mágica

1890 - Nació Arthur Stanley Jefferson, más conocido como Stan Laurel, quien fue un escritor, director y actor británico de cine cómico, del dúo "El Gordo y el Flaco" (junto a Oliver Hardy). Participó en varias películas del cine mudo y sonoras. Entre sus filmaciones más destacadas figuran "The lucky dog", "Nuts in May" y "Robinsones atómicos", entre otras.

Jairo: un canto al amor

1949 - Nació Mario Rubén González, más conocido como Jairo, quien es un cantautor considerado como una de las mejores voces de nuestro país. Interpretó cerca de 800 canciones en castellano, francés e italiano. Entre sus producciones se destacan "Nuestro amor será un himno", "Por si tú quieres saber", "Amor de cada día" y "Para verte feliz", entre otras.

Roberto Durán: simplemente "mano de piedra"

1951 - Nació Roberto "Mano de Piedra" Durán Samaniego, quien es un boxeador panameño y es considerado como uno de los mejores peso ligero de todos los tiempos. Fue campeón del mundo y se destacan memorables peleas como cuando enfrentó a Sugar Ray Leonard con quien combatió en varias ocasiones, Marvin Hagler, Jorge "locomotora" Castro y Héctor Camacho.

Bombardeo en Plaza de Mayo

1955 - En la ciudad de Buenos Aires, la Armada Argentina bombardeó y ametralló con aviones la Plaza de Mayo en un frustrado intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. El ataque dejó un saldo de más de 300 muertos y unos 2000 heridos. A los pocos meses, el primer mandatario tuvo que dejar el poder y se instauró la Revolución Libertadora.

Estreno de " Psicosis"

1960 - En los cines de Estados Unidos se estrena la reconocida película " Psicosis", de Alfred Hitchcock, que alcanzó un exitoso número de asistentes y hasta el día de hoy sigue siendo un exponente del terror y suspenso. En tanto, la cinta recibió cuatro nominaciones a los Premios Oscar, pero a pesar de ello, no pudo quedarse con ninguna estatuilla.