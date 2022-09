En conmemoración a "La Noche de los Lápices" ocurrida en 1976, es que cada 16 de septiembre se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, una fecha instituida por la Comisión Provincial por la Memoria.

Ese día de 1976, entre las 12:30 y las 5 horas, son secuestrados, de los domicilios donde dormían, los estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), rama estudiantil del peronismo revolucionario de La Plata.

Cabe destacar, que esta agrupación, junto a otras escuelas, había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento del boleto estudiantil secundario.

De hecho, la Ley N° 29 indica que "Artículo 1º.-Se establece la fecha del 16 de septiembre, en conmemoración a "La Noche de los Lápices", como Día de los Derechos del Secundario, el cual quedará incorporado al calendario escolar de cada ciclo lectivo".

"La noche de los lápìces" tuvo lugar en 1976 (Archivo).

Cabe destacar, que "La Noche de los Lápices" fue uno de los sucesos más dramáticos de la represión vivida en aquellos años, ya que llegaron a 250 los desaparecidos entre 13 y 18 años, la mayoría estudiantes de escuelas secundarias.

Por aquel entonces, reclamar por el boleto estudiantil, como venían haciendo, era considerado un atentado que se debía reprimir de inmediato.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Es importante resaltar que las víctimas eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que habían participado en la movilización que un año antes había conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES).

En agosto de 1976, la dictadura decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que había encabezado este reclamo.

En la noche del 16 de septiembre, se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años, por lo que se los llevaron de sus casas esa madrugada.

Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda.

La mayoría de estos estudiantes secundarios permanecen aún desaparecidos (solo cuatro pudieron sobrevivir, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda) y componen la nómina de 232 de adolescentes secuestrados durante la última dictadura cívico militar.

Este episodio, por lo tanto, constituye uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

Efemérides: otros hechos

B.B. King: el señor del rock y blues

1925 - Nació Riley Ben King, más conocido como B. B. King, quien fue un músico, cantante y compositor estadounidense que es considerado como uno de los más influyentes en el género del blues y el rock. Algunos de sus discos más importantes son "My kind of blues", "Completely well", "Love me tender", "Riding with the king" y "Midnight believer".

Camilo Sesto: romanticismo español

1946 - Nació Camilo Blanes Cortés, más conocido como Camilo Sesto, quien fue un mùsico, cantautor, productor e intérprete español que fue una de las figuras de su país en las décadas del 70 y 80. Algunas de sus canciones más recordadas son "Vivir así es morir de amor", "Miénteme", "Si tú te vas", "Alguien", "Solo tú" y "Con el viento a tu favor".

Mickey Rourke: un duro de Hollywood

1952 - Nació Philip Andre Michael Rourke más conocido como Mickey Rourke, quien es un actor, ex boxeador y guionista estadounidense que protagonizó diversas películas de acción, drama y suspenso. Algunas de las más reconocidas son "El luchador", "Nueve semanas y media", "La colonia", "Harley Davidson y Marlboro man" y "Iron man 2".

David Coperfield: el rey "mago"

1956 - Nació David Seth Kotkin más conocido como David Copperfield, quien es un ilusionista estadounidense que es considerado como uno de los mejores de la historia. Entre sus ilusiones más reconocidas mundialmente incluyen la desaparición de la Estatua de la Libertad, levitar sobre el Gran Cañón y atravesar la Gran Muralla China.

María Callas: Angel de la ópera

1977 – Murió Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoúlou más conocida como Maria Callas, quien fue una soprano griega considerada como la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Su voz le permitió cantar roles desde soprano ligera a los dramáticos, incluso de mezzo y alternar entre personajes de coloratura ágil y dramáticos pesados con éxito.