Todos los 9 de agosto se celebra el “Día del Maestro en Educación Especial”, destinado a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes.

Con el propósito de generar una cultura inclusiva partiendo del modelo social de la discapacidad, destacar la importancia de la integración escolar. Esta estrategia permite a las personas con discapacidad poder acceder a una educación libre y bajo las condiciones necesarias.

Se celebra en nuestro país el día del Docente de Educación Especial, en recuerdo a la fecha de creación de la Rama Técnica de Educación Especial a nivel país, que tuvo lugar el 9 de agosto de 1949.

La Educación Especial es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la Educación de las personas con discapacidad. Se sitúa hoy en una nueva dimensión, deja de centrar la mirada en el déficit de los sujetos, poniendo énfasis en sus capacidades y las respuestas educativas, construyendo una educación inclusiva.

Educación y amor ante todo

La modalidad, establecida en la Ley de Educación Nacional, que fuera sancionada allá por 2006, propone asegurar el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades a las personas discapacitadas, al garantizarles un conjunto de servicios en escuelas especiales y comunes, desde la primera infancia hasta la adultez.

Como alguna vez sostuviera Paulo Freire, "la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor", con lo cual, en Argentina, la Educación Especial se encuentra orientada por el principio de inclusión educativa, y brinda atención educativa en casos específicos que no pueden ser abordados por la educación común.

La Educación Especial es también un acto de amor (Imagen ilustrativa).

Normativa: Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006), Resolución N° 155/11, Resolución N° 311/16 y Ley N° 26378 – Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 24 – Ley 26.378: Educación: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida

Los maestros de educación especial trabajan con niños con discapacidad física, auditiva o visual, o con dificultades emocionales, de comportamiento o de aprendizaje. Pueden utilizar recursos y métodos de enseñanza especiales, como el lenguaje de signos o el Braille.

Además, trabajan con alumnado que necesita apoyo adicional en el aprendizaje. Por ejemplo, niños con deficiencias sensoriales, con diversidad funcional, también con alumnado que presenta dificultades de conducta, emocionales o de aprendizaje o superdotados.

Entre las principales funciones de los maestros de educación especial destaca la elaboración de planes individualizados, adaptando el contenido de las materias curriculares y la forma de impartirlas; la redacción de informes de evaluación y el registro de la evolución del niño.

Se adaptan a las necesidades educativas especiales concretas y trabajan basándose en diferentes enfoques, en función de cada alumno.

Efemérides: otros hechos

Roque Sáenz Peña: el nombre del voto universal

1914 - Murió Roque Saenz Peña, quien fue un jurisconsulto e internacionalista que propició la ley de voto universal para varones, secreto y obligatorio. Como político se desempeñó como presidente de la Nación en el período de 1910 a 1914, fecha en que falleció cuando restaban dos años de mandato. Además, participó como soldado en la Guerra del Pacífico.

Rodney Laver: antecesor de Roger Federer

1938 - Nació Rodney George Laver, quien es un ex tenista australiano que es considerado como uno de los mejores de la historia, por ser el único hombre en ganar los cuatro títulos del Grand Slam en el mismo año en dos ocasiones (1962 y 1969). Además, se adjudicó cinco veces con el equipo australiano la Copa Davis (en 1959, 1960, 1961, 1962 y 1973).

Melanie Griffith: nacimiento de una estrella

1957 - Nació Melanie Griffith, quien es una actriz estadounidense que ganó un Premio Globo de Oro por su actuación en la película "Armas de mujer" de 1988. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "El secreto del milagro", "La hoguera de las vanidades", "Seducción peligrosa", "Doble de cuerpo", "Algo salvaje", "Locos en Alabama" y "Lolita".

Whitney Houston: voz angelical

1963 - Nació Whitney Elizabeth Houston, quien fue una cantante, compositora, productora, modelo y actriz estadounidense, que ganó diversos premios como Grammy o Emmy, entre otros. Algunas de sus canciones más destacadas son "I will always love you", "When you believe", "You give good love", "I Wanna Dance with Somebody" y "So emotional".

Ramón Valdés: simplemente "Don Ramón"

1988 - Nació Ramón Antonio Valdés y Castillo, quien fue un actor, cómico, compositor y empresario mexicano, que es conocido mundialmente por su rol en el programa infantil "El chavo del ocho" donde protagonizaba el personaje de "Don Ramón" en la vecindad. Supo actuar con otros grandes del cine mexicano como Cantinflas o Pedro Infante.