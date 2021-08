Luis de Piedrabuena: prócer patagónico

1883 - Murió Miguel Luis de Piedrabuena Rodríguez, quien fuera comandante de marina y explorador de los mares del sur, que dedicó toda su vida desde temprano a la defensa de nuestro territorio, deteniendo incluso avances chilenos sobre suelo argentino. Sus biógrafos lo consideran uno de los más relevantes próceres patagónicos.

Un dolor de cabeza menos

1897 - El farmaceútico alemán Felix Hoffmann descubrió el ácido acetilsalicílico, más conocido como la aspirina. Por la acetilación del ácido salicílico con ácido acético, él tuvo éxito en la creación de ácido acetilsalicílico (AAS) en una forma químicamente pura y estable, y sigue siendo una de las medicinas más representativas e importantes del mundo.

Tragedia en París

1903 - En la ciudad francesa de París se produjo el incendio del Metro, donde murieron 84 personas y hubo cientos de de heridos de diversa consideración. El hecho ocurrió cerca de la zona de Couronnes, y ésto llevó a la adopción de control de trenes de unidades múltiples y un segundo, fuente de alimentación independiente para la iluminación de cada estación.

Día de la Fuerza Aérea

1954 - Se estableció esta fecha como Día de la Fuerza Aérea Argentina, por ser la fecha de creación de a Escuela de Aviación Militar en el año 1912, primera unidad Aérea militar nacional en El Palomar. El presidente de la nación, Rodriguez Peña, firmó el decreto por el cual se creó el organismo, en el se formaron generaciones de aviadores.

Rosanna Arquette: talento que viene de familia

1959 - Nació Rosanna Arquette, quien es una actriz, directora y productora estadounidense que desde muy pequeña comenzó el camino de la actuación. Entre sus filmaciones más reconocidas figuran "Buscando a Susan desesperadamente", "Pulp fiction", "Historias de Nueva York", "Matar a tus amigos" y "Cosas detrás del sol".

Antonio Banderas: imagen hispana en Hollywood

1960 - Nació José Antonio Domínguez Bandera, más conocido como Antonio Banderas, quien es un actor, productor, empresario y director español, que es mundialmente conocido por una galería de personajes. Algunas de sus participaciones más destacadas son "Asesinos", "Entrevista con el vampiro", "La casa de los espíritus" y "La máscara del zorro".

Spiderman: nació un superhéroe

1962 - Apareció la primera publicación del personaje ficticio y superhéroe "El Hombre Araña", que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más frecuentados en películas, programas de televisión, videojuegos y comics. En las historias, Spider-Man es el alias de Peter Parker, un huérfano criado por su tía May y su tío Ben en la Ciudad de Nueva York.

Luciana Aymar: yo, la mejor de todas

1977 - Nació Luciana Aymar, quien es una ex jugadora de hockey sobre césped, considerada como una de las mejores de toda la historia de este deporte. De hecho fue elegida ocho años como al mejor jugadora del mundo, y fue campeona del mundo en las ediciones de 2002 y 2010. Ganó dos medallas plateadas y dos de bronce en Juegos Olímpicos.

Michael Jackson: otro álbum para el "Rey del pop"

1979 - El cantante estadounidense de pop Michael Jackson presentó su quinto disco solista "Off The Wall", el cual es el primero en alcanzar 4 singles en el Top 10 estadounidense. Llegó a vender unas 20 millones de copias en todo el mundo, y entre sus canciones más destacadas figuran "Don't Stop 'Til You Get Enough" y "Rock with You".

Eros Ramazzotti: nuevos éxitos en camino

1993 - Se publicó el álbum en español titulado "Todo historias", del cantante de pop latino italiano Eros Ramazzotti. Es el sexto álbum de estudio del popular músic. y fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico BMG. Entre sus canciones más importantes figuran "Cosas de la vida", "Otra como tú", "A medio camino" y "Ya no hay fantasía".