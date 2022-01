Viaje inaugural de la Fragata Sarmiento

1899 - Se produjo el primer viaje de instrucción de la fragata ARA Presidente Sarmiento al mando del capitán Onofre Betbeder, y ha sido el más largo de la historia, ya que recorrió unas 48.500 millas náuticas por más de 21 meses y llegando a 71 puertos de todo el mundo.

Fundación de Juventud Antoniana

1916 - Se fundó en la ciudad de Salta el Club Juventud Antoniana, que es uno de los más importantes de la provincia. Llegó a jugar los antiguos torneos nacionales con equipos de Primera División, aunque su historia futbolística lo mostró jugando torneos federales o el propio Nacional B (segunda categoría).

Joe Frazier: temible en el cuadrilátero

1944 - Nació Joseph William "Joe" Frazier, quien fue un ex boxeador que ha sido campeón del mundo en la categoría de peso pesado y además se adjudicó la medalla de oro en los juegos Olímpicos de Tokio 1964. Ha combatido en 37 ocasiones con 32 victorias (27 por nocaut) y 4 derrotas.

Carlos Villagrán: para los amigos "Quico"

1944 - Nació Carlos Villagrán Eslava, quien es un actor y humorista mexicano que es mundialmente conocido por su personaje de "Quico" y otros personajes en la serie de "Chespirito". También participó en películas como "La hora del jaguar", "El chanfle" y "El infierno tan temido".

Per Gessle: media parte de Roxette

1959 - Nació Per Gessle, quien es un músico, cantante y compositor sueco que es reconocido por formar parte y fundar el grupo de pop Roxette y la banda Gyllene Tider. Algunas de las canciones más representativas del grupo son "It must have been love", "Surrender", "Salvation" y "Spending my time".

Batman desplegó sus alas

1966 - Se produjo en Estados Unidos la emisión del primer capítulo de la serie "Batman" que tuvo una duración de tres temporadas en la televisión con un total de 120 episodios. La serie giraba en torno a las aventuras del superhéroe Batman, junto a su compañero Robin frente a diversos enemigos.

Primer disco de Led Zeppelin

1969 - El grupo de hard rock británico Led Zeppelin sacó a la luz su primer álbum de estudio llamado "Led Zeppelin", por parte de la empresa discográfica Atlantic Records. Algunas de sus canciones más importantes son "Good times, bad times", "You Shook me", "Black mountain side" y "How many more times".

Agatha Christie: madre de la novela policial

1976 - Murió Agatha Mary Clarissa Miller más conocida como Agatha Christie, quien fue una escritora británica de novelas de misterio reconocida. Algunas de sus obras más importantes fueron "Asesinato en Mesopotamia", "Muerte en el Nilo", "El misterioso caso de Styles", "El asesinato de Roger Ackroyd" y "Cita con la muerte".

Debut discográfico para Britney Spears

1999 - La cantante estadounidense de pop, Britney Spears, lanzó su primer álbum de estudio llamado "Baby one more time" por parte del sello discográfico Jive Records. Algunas de sus canciones más destacadas son "Sometimes", "(You drive me) Crazy", "Baby one more time" y "Born to make you happy".

Guillermo Nimo: el "pito" de luto

2013 - Murió Guillermo Nimo, quien fue un árbitro de fútbol y comentarista deportivo que también tuvo una breve incursión en el cine. Algunos de los programas televisivos en lo que participó fueron "Polémica en el fútbol", "Polémica en el bar", "Tribuna caliente" y "El show del fútbol".