Batalla del Ombú

1827 - En el marco de la guerra entre Argentina y Brasil por el control de la Banda Oriental se produjo la batalla del Ombú, donde el general Lucio Norberto Mansilla derrotó a una división brasileña liderada por Bento Manuel Ribeiro. Mansilla atacó con 350 hombres a caballo y 1800 efectivos de infantería a la caballería de Ribeiro, que contaba con 347 jinetes.

Facundo Quiroga: final de un caudillo

1835 - Murió Juan Facundo Quiroga, quien fue un político, militar, gobernador y caudillo de la primera mitad del siglo XIX, que ha sido partidario de un gobierno federal durante las guerras intestinas en nuestro país, posteriores a la declaración de la independencia. Además, llegó a ser gobernador de la provincia de La Rioja por unos meses en 1823.

Facundo Quiroga, un ícono federal.

Enzo Viena: talento en cine y televisión

1933 - Nació Felipe Enzo Viena, quien fue un actor que tuvo una importante y larga trayectoria en el cine y la televisión. Algunas de sus películas más importantes fueron "He nacido en Buenos Aires", "Lo prohibido está de moda", "El derecho a la felicidad", "Cuarenta años de novios", "Canuto Cañete y los 40 ladrones, pulpero" y "La familia Falcón".

Sonny Bono: desde actor hasta político

1935 - Nació Salvatore Phillip Bono más conocido como Sonny Bono, quien fue un actor, cantautor y político estadounidense que estuvo casado con la cantante y actriz Cher, con quien formó el dúo musical "Sonny & Cher" durante diez años. Algunas de sus canciones más importantes fueron "I Got You Babe" y "The Beat Goes On".

Fernando Solanas: referente del cine y la política

1936 - Nació Fernando Ezequiel "Pino" Solanas, quien fue un director de cine, guionista, político y embajador ante la UNESCO. Entre sus obras se destacan "La hora de los hornos" (1968) y "El exilio de Gardel" (1985). Como político fue referente del movimiento Proyecto Sur y fue diputado en 2009 y senador en 2013, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fernando Solanas dejó un legado en la dirección.

Marilina Ross: símbolo de nuestro cine

1943 - Nació Marilina Ross, quien es una actriz y cantante que marcó una época con sus canciones sobre todo en las décadas del 1960, 1970 y 1980. Algunas de sus películas más importantes son "Al servicio de la mujer española", "La Raulito", "Hotel alojamiento", "La tregua", "Los herederos", "Las pirañas", "Piedra libre" y "El espejo de los otros".

Roberto Mouras: pasión sobre "cuatro ruedas"

1948 - Nació Roberto José Mouras, quien fue un piloto de automovilismo de velocidad que durante toda su trayectoria, supo cosechar un total de 50 triunfos con las marcas Chevrolet y Dodge, más 3 campeonatos de Turismo Carretera: el trienio 1983, 1984 y 1985. En su memoria, el autódromo de la ciudad de La Plata lleva su nombre.

John McEnroe: maestro del tenis

1959 - Nació John Patrick McEnroe, quien es un ex tenista profesional estadounidense y que es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Llegó a ser número uno del ránking en 1980 y se adjudicó 77 títulos de la ATP en su carrera, entre los que se destacan tres Wimbledon y cuatro US Open. Ganó cinco Copas Davis.

John McEnroe llegó a ser número uno del mundo.

Bebeto: goleador implacable

1964 - Nació José Roberto Gama de Oliveira más conocido como Bebeto, quien es un ex futbolista brasileño que se desempeñó en Flamengo, Vasco da Gama, La Coruña, Sevilla, Vitória, Cruzeiro, Toros Neza, Botafogo, Kashima Antlers, Al-Ittihad y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de 1994, Copa Confederaciones de 1997 y Copa América de 1989.

Valentino Rossi: rey del motociclismo

1979 - Nació Valentino Rossi, quien es un piloto italiano de motociclismo y que ganó nueve títulos mundiales en cuatro categorías: 125cc (1997), 250cc (1999), 500cc (2001) y es hexacampeón de la categoría MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009). Es el piloto con más podios (235) en la historia del Mundial de Motociclismo, y consiguió el mayor número de victorias (89), podios (199) y vueltas rápidas (76) en MotoGP.