Terrible huracán en Rojas

1816 - En la localidad bonaerense de Rojas se produjo un huracán que derrumbó sesenta y dos casas, produjo 21 muertos y 82 heridos, en una población que no tenía ni un solo médico. Desde la Guardia de Luján (hoy ciudad de Mercedes) vinieron tres facultativos que atendieron y operaron a las víctimas utilizando el aguardiente como anestésico.

B.B. King: señor del rock y blues

1925 - Nació Riley Ben King más conocido como B. B. King, quien fue un músico, cantante y compositor estadounidense que es considerado como uno de los más influyentes en el género del blues y el rock. Algunos de sus discos más importantes son "My kind of blues", "Completely well", "Love me tender", "Riding with the king" y "Midnight believer".

Peter Falk: su nombre es Columbo

1927 - Nació Peter Michael Falk, quien fue un actor estadounidense, conocido por su personaje "Columbo", el detective privado y con cuya serie ganó cuatro Premios Emmy y un Globo de Oro. Otras películas en las cuales se destacó fueron "Un hombre en apuros", "La carrera del siglo", "El sindicato del crimen" y "La batalla de Anzio".

Camilo Sesto: romanticismo español

1946 - Nació Camilo Blanes Cortés más conocido como Camilo Sesto, quien fue un mùsico, cantautor, productor e intérprete español que fue una de las figuras de su país en las décadas del 70 y 80. Algunas de sus canciones más recordadas son "Vivir así es morir de amor", "Miénteme", "Si tú te vas", "Alguien", "Sólo tú" y "Con el viento a tu favor".

Mickey Rourke: un duro de Hollywood

1952 - Nació Philip Andre Michael Rourke más conocido como Mickey Rourke, quien es un actor, ex boxeador y guionista estadounidense que protagonizó diversas películas de acción, drama y suspenso. Algunas de las más reconocidas son "El luchador", "Nueve semanas y media", "La colonia", "Harley Davidson y Marlboro man" y "Iron man 2".

David Coperfield: el rey "mago"

1956 - Nació David Seth Kotkin más conocido como David Copperfield, quien es un ilusionista estadounidense que es considerado como uno de los mejores de la historia. Entre sus ilusiones más reconocidas mundialmente incluyen la desaparición de la Estatua de la Libertad, levitar sobre el Gran Cañón y atravesar la Gran Muralla China.

Richard Marx: un canto al amor

1963 - Nació Richard Noel Marx, quien es un compositor y cantante estadounidense poseedor de varios éxitos musicales en su carrera. Algunas de sus canciones más destacadas son "Now and forever", "Children of the night", "Endless summer nights", "Right here waiting", "Hazard", "Can't Help Falling In Love" y "Angelia".

Nuevo disco para Marc Anthony

1968 - Nació Marco Antonio Muñiz más conocido como Marc Anthony, quien es un cantante y actor puertorriqueño que se destaca en los géneros de la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop. Algunas de sus canciones más importantes son "Ahora quien", "Vivir mi vida", "You sang to me", "I need to know" y "Y hubo alguien".

La Noche de los Lápices

1976 - En la ciudad bonaerense de La Plata sucedió la conocida "Noche de los Lápices"; en la cual varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura que gobernó el país hasta 1983. Hubieron pocos sobrevivientes del hecho.

María Callas: Angel de la ópera

1977 – Murió Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoúlou más conocida como Maria Callas, quien fue una soprano griega considerada como la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Su voz le permitió cantar roles desde soprano ligera a los dramáticos incluso de mezzo y alternar entre personajes de coloratura ágil y dramáticos pesados con éxito.