Leonardo Da Vinci: adelantado en su época

1519 - Murió Leonardo Da Vinci, quien fuera un escritor, inventor, escultor, filósofo, científico, urbanista e ingeniero italiano, que es considerado como uno de los valuartes históricos de nuestra humanidad. Entre sus obras destacadas figuran "La Gioconda", "Hombre de Vitrubio" y "La última cena".

Manfred von Richthofen: el "Barón Rojo"

1892 - Nació Manfred von Richthofen, más conocido como el "Barón Rojo", fue un piloto alemán de combate en la Primera Guerra Mundial, y según los historiadores llegó a derribar unos 80 aviones enemigos. Es considerado como uno de los mejores pilotos de guerra de toda la historia.

Norma Aleandro: trayectora de excelencia

1936 - Nació Norma Aleandro, quien es una actriz, directora de teatro y guionista que protagonizó la película "La historia oficial", la cual obtuvo un Premio Oscar en 1985 como mejor película extranjera. Otras cintas que la tuvo como integrante fueron "El hijo de la novia", "Cien veces no debo" o "La fuga", entre otras.

Millie Stegman: actriz de raza

1968 - Nació Millie Stegman, quien es una actriz de cine, teatro y televisión. En la pantalla chica actuó en series como "Clave de sol", "Perla negra", "Ricos y famosos" o "Chiquititas", entre otras. En el cine actuó en películas como "Brigada explosiva", "Lola Mora" y "Papá es un ídolo".

Dwayne Johnson: más que músculos

1972 - Nació Dwayne Johnson, quien es un actor y luchador profesional estadounidense, conocido en el mundo del espectáculo como "La Roca". Entre sus películas más destacadas figuran "Rápidos y furiosos 5, 6, 7 y 8", "Baywatch", "Jumanji" y "La falla de San Andrés", entre otras.

Gonzalo Quesada: pie de oro

1974 - Nació Gonzalo Quesada, quien es un ex jugador y actual técnico de rugby que se desempeñó en Los Pumas y ahora dirige a Los Jaguares. En nuestro país jugó en el Hindú club y en Francia, lo hizo en varios conjuntos. En tanto, en el Mundial de 1999 se destacó por ser el goleador de certamen con más de 100 puntos.

David Beckham: glamour y fútbol

1975 - Nació David Beckham, quien es un ex futbolista inglés que se desempeñó en clubes como Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milán y París Saint Germain. Ganó títulos locales en Inglaterra y España, y la UEFA Champions League en 1999 con el conjunto inglés.

Hundimiento del General Belgrano

1982 - El submarino británico SMS Conqueror hundió con dos torpedos al ARA General Belgrano en pleno conflicto por las Islas Malvinas. En el barco navegaban casi 1.100 tripulantes, de los cuales perecieron 323. El ataque se produjo fuera del área de exclusión militar de 200 millas establecida por Reino Unido.

Lily Alen: juventud y carisma

1985 - Nació Lily Alen, quien es una cantante, compositora y presentadora británica que debutó en 2006, lanzando el álbum "Alright, still" que tuvo una buena repercusión en el mercado británico. En tanto, sus otros tres discos se llaman "It is not me, it is you", "Sheezus" y "No shame".

Oliver Reed: carrera de película

1999 - Murió Oliver Reed, quien fue un actor de cine británico, que participó en varias filmaciones y series. Entre sus películas más conocidas aparecen "Gladiador", "Las increíbles aventuras de Marco Polo", "El péndulo de la muerte" y "El regreso de los mosqueteros", entre otras.