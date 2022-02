Batalla de Salta

1813 - Se produjo la Batalla de Salta en la cual las tropas patriotas, al mando del general Manuel Belgrano, vencieron a las realistas, mandadas por su par Juan Pío Tristán. La victoria de Belgrano colocó al gobierno del Río de la Plata en una posición optima sobre la región, además de recuperar así momentaneamente el control sobre el Alto Perú.

Batalla de Ituzaingó

1827 - En la ciudad brasileña de Rosário do Sul se produjo la Batalla de Ituzaingó, en la cual el Ejército Argentino derrotó al del Imperio del Brasil en una época en que ambas naciones estaban enfrentadas por el control de la Banda Oriental en manos brasileñas desde 1820. Fue una victoria que contribuyó a la Convención Preliminar de Paz que se firmó en 1828.

Abrió el Museo de Nueva York

1872 - En la ciudad de Nueva York se inauguró el Museo Metropolitano de Arte que es uno de los establecimientos de arte más destacados del mundo. Las colecciones abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en galerías de Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de todos los maestros de Europa, y una colección de obras estadounidenses.

Sidney Poitier: al maestro con cariño

1927 - Nació Sidney Poitier, quien fue un actor, director de cine, escritor y diplomátic. estadounidense que se adjudicó dos veces el Premio Oscar como mejor actor por su participación en la película "Los lirios del valle" en 1964, y de manera honorífica en 2002. Otras cintas en las que participó fueron "Al maestro con cariño" y "En el calor de la noche".

Nuevo presidente en el país I

1932 - El general Agustín Pedro Justo asumió como presidente de la nación, y en su mandato, además de la convulsión política debida al golpe de estado, debió hacer frente a los resultados de la Gran Depresión, que había acabado con el superávit comercial y el pleno empleo de los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear.

Nuevo presidente II

1938 - Roberto Marcelino Ortiz asumió como presidente en nuestro país aunque renunció dos años más tarde, al pedir licencia por problemas de salud. Durante su Gobierno, Ortiz intentó impulsar, sin resultado, reformas que permitieran restablecer un régimen menos fraudulento durante la denominada "Década Infame".

Charles Barkley: amor por el básquet

1963 - Nació Charles Wade Barkley, quien es un ex basquetbolista estadounidense que está considerado uno de los mejores ala-pívots bajos en la historia de la NBA. Se desempeñó en Philadelphia 76ers, Phoenix Suns y Houston Rockets. Disputó los Juegos Olímpicos en 1992 y 1996, ganando la medalla de oro en ambos años como miembro de la selección.

Kurt Cobain: emergió una leyenda

1967 - Nació Kurt Cobain, quien fue un cantante y guitarrista estadounidense, que ha sido el líder y vocalista de la banda Nirvana. Algunos de sus temas más importantes fueron "Come as you are", "Lithium", "Smeels like teen spirit", "The man who sold the world", "All apologies", "About a girl", "In bloom", "Drain you" y "Dumb".

Rihanna: talento y belleza asegurado

1988 - Nació Robin Rihanna Fenty, quien es una cantante, diseñadora, compositora, actriz y modelo barbadense que es considerada como una de las artistas más influyentes de este siglo. Algunas de sus canciones más destacadas son "Don't Stop the Music", "Take a Bow", "Disturbia", "Only Girl (In the World)", "Diamonds" y "Stay".

Antonio Roma: nos dejó "Tarzán"

2013 - Murió Antonio Roma, quien fue un futbolista que se desempeñó en Boca, Ferro y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa América de 1957 jugada en Perú. Además, ganó seis títulos a nivel local con el "xeneize" y jugó dos Copas Mundiales, en 1962 en Chile y 1966 en Inglaterra, donde llegó hasta los cuartos de final.