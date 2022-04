Fundación de Roma

753 a.c. - Según la tradición se fundó la ciudad italiana de Roma por parte de los hermanos Rómulo y Remo, quienes fueron alimentados por la loba llamada Luperca. Antes de su fundación, Italia estaba habitada por diversos pueblos como los etruscos, latinos, umbros o lucanos.

La leyenda de Roma.

Anthony Quinn: pilar actoral de Hollywood

1915 - Nació Anthony Quinn, quien fue un actor, productor y director mexicano que recibió varios galardones, entre ellos dos Premios Oscar. Ambas distinciones las recibió por sus películas "¡Viva Zapata!" y "El loco del pelo rojo". Otras filmaciones conocidas son "Los cañones de Navarone" o "Barrabás".

Cayó el "barón rojo"

1918 - Es derribado y muerto el piloto alemán Manfred von Richtofen, más conocido como el "Barón rojo", en la localidad francesa de Vaux-sur-Somme. Fue uno de los mejores pilotos de la Primera Guerra Mundial, y ha llegado a derribar unos 80 aviones enemigos en el conflicto.

Derribó unas 80 naves enemigas.

Isabel II: historia de la monarquía británica

1926 - Nació la reina Isabel II de Reino Unido, quien es la actual monarca británica, además de ser la gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra. En 1947 se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca con quien tuvo cuatro hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.

Javier Portales: capocómico de los de "antes"

1937 - Nació Javier Portales, quien fue un actor y humorista de larga trayectoria. Entre sus películas más recordadas figuran "Las mujeres son cosas de guapos", "El manosanta está cargado", "Rambito y Rambón, primera misión" o "Los fierecillos indomables", entre otras. Participó de varios programas televisivos.

Fundación de Universidad Católica

1937 - En la ciudad de Santiago de Chile se fundó el club Universidad Católica, que es uno de los conjuntos más importantes de dicho país. Ganó 14 títulos de Primera División (más de 20 si se suman otros logros locales) y su logró máximo a nivel internacional, fue el de llegar a la final de la Copa Libertadores en 1993.

Iggy Pop: la "iguana" del rock

1947 - Nació James Osterberg, más conocido como Iggy Pop, quien es un cantante y actor estadounidense. En 2010, Iggy fue incluído en el Salón de la Fama del Rock and Roll y sus canciones más representativas son "The passenger", "I wanna be your dog" o "Lust for life".

Iggy Pop, ícono de la música.

Fundación de Brasilia

1960 - Se fundó la ciudad de Brasilia, la cual se transformó en la capital del país. Cabe destacar, que Brasilia no tiene ni intendente ni concejales, debido a que el artículo 32 de la Constitución Federal de 1988 prohíbe que el Distrito Federal se divida en municipios, ya que se considera uno.

Telé Santana: ícono paulista

2006 - Murió Telé Santana, quien fue un ex futbolista y entrenador brasileño, Como jugador se desempeñó en los clubes Fluminense, Guaraní y Vasco da Gama, y como técnico lo hizo en Fluminense, Mineiro, Palmeiras, Gremio, Flamengo y San Pablo (con quien ganó la Copa Libertadores en 1992 y 1993).

Prince: príncipe del pop

2016 - Murió Prince Rogers Nelson, quien fue un cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense, reconocido por su extravagancia adentro y fuera del escenario y su registro vocal. Vendió 130 millones de discos, ganó siete premios Grammy y un Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain.