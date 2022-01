Wolfgang Amadeus Mozart: un genio "clásico"

1756 - Nació Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, quien fue un compositor, pianista y director de orquesta austriaco que es considerado como uno de los músicos más influyentes de la historia. Algunas de sus obras más importantes fueron "El rapto en el serrallo" y "Las bodas de Fígaro".

Amadeus Mozart, entre los mejores de la historia.

Miguel Cané: entre libros y política

1851 - Nació Miguel Cané, quien fue un escritor y político uruguayo que es considerado como una de las mejores plumas de la Generación del 80 en nuestro país. Llegó a ser intendente de la ciudad de Buenos Aires así como embajador, docente universitario y ministro del Interior. Algunas de sus mejores obras fueron "Juvenilia" y "En viaje".

Nueva invención

1880 - El inventor estadounidense Thomas Alva Edison patentó (número 285.898) la lámpara incandescente con filamento de carbono y le vació en su interior. Con sus 40 horas de duración, ha sido la primera bombilla comercialmente viable y desde aquel instante, tuvo inicio la iluminación en los hogares, industrias y comercios.

Thomas Edison y su invento.

Giuseppe Verdi: la última composición

1901 - Murió Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, quien fue un compositor de ópera italiano que es considerado como uno de los más destacados del siglo XIX. Algunas de sus óperas más reconocidas fueron "Rigoletto", "El trovador", "La traviata", "La batalla", "Luisa Miller", "Stiffelio" y "Aída".

Tragedia en el espacio

1967 - Un incendio en la cápsula espacial del Apolo I durante una simulación de lanzamiento costó la vida a los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee. Debido a la atmósfera presurizada de oxígeno puro, el fuego se extendió rápidamente, casi de forma explosiva, y mató a los astronautas en 17 segundos.

Mike Patton: música en las venas

1968 - Nació Michael Allan Patton más conocido como Mike Patton, quien es un cantante, productor, compositor, actor y letrista estadounidense que es el vocalista de la banda de metal alternativo Faith No More. Algunas de sus canciones más importantes son "Epic", "Digging the grave", "Small victory" y "Midlife crisis".

Victoria Ocampo: pasión por la escritura

1979 - Murió Ramona Victoria Epifania Rufina Ocampo, quien fue escritora, ensayista y editora, que publicó libros como "La laguna de los nenúfares" o "Tagore en las barrancas de San Isidro", entre otros. Es una de las escritoras más ilustres de nuestro país, compartiendo época con Jorge Luis Borges o Adolfo Bioy Casares.

Marat Safin: un "tanque" ruso sobre el court

1980 - Nació Marat Mubinovich Safin, quien es un ex tenista profesional que llegó a ser número uno del ranking mundial por casi tres meses en el 2000. Se adjudicó 15 títulos de la ATP, entre los cuales se destacan el Abierto de Australia, el US Open y dos veces la Copa Davis (en 2002 y 2006).

Marat Safin llegó a ser número uno del mundo.

"Otra" tragedia en un boliche

2013 - Se produjo en la localidad brasileña de Santa María la tragedia de la discoteca Kiss, que dejó un saldo de 239 muertos y 124 heridos de diversa consideración. La causa de uno de los peores siniestros del país tuvo que ver con el encendido de fuegos artificiales dentro de un recinto cerrado. En el lugar había 1300 personas en una capacidad para 700.

Más de 200 muertos en el boliche.

Joe Rígoli: adiós al humorista

2015 - Murió Jorge Alberto Rípoli más conocido como Joe Rígoli, quien fue un actor y comediante que tuvo una vasta trayectoria en España y nuestro país. Algunas de sus películas más importantes fueron "Mi mujer no es mi señora", "En una playa junto al mar", "Escándalo en la familia", "El Novicio rebelde" y "Cuidado con las colas".