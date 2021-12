Clemente VI: un papado al cielo

1352 - Murió Pierre Roger de Beaufort más conocido como Clemente VI, quien fue un sacerdote francés que llegó a ser el Sumo Pontífice número 198 de la Iglesia Católica, desde 1342 hasta 1352, momento de su muerte. Algunos hechos en su papado fueron la peste negra y la compra de Aviñón.

Lisandro de la Torre: animal político

1868 - Nació Lisandro de la Torre, quien fue un dirigente, abogado y político que ha sido el fundador del Partido Demócrata Progresista. En su haber tiene varias obras literarias como "El régimen municipal", "Investigaciones del comercio de carnes", "Intermedio filosófico" y "Cuestiones monetarias financieras".

Lisandro De la Torre, un hombre político.

Rogelio Yrurtia: genialidad en las manos

1879 - Nació Rogelio Yrurtia, quien fue un artista que realizó diversas obras tradiciones de la ciudad de Buenos Aires, entre las cuales se destacan "Canto al trabajo", "Monumento a Bernardino Rivadavia", "Monumento a Manuel Dorrego", "Justicia" y en la ciudad de Rosario "Moisés".

Don King: representante de estrellas

1931 - Nació Donald "Don" King, quien es un promotor boxístico estadounidense que es conocido por haber asesorado a importantes campeones del mundo de dicho deporte. Entre los púgiles que promovió figuran Muhammad Alí, Mike Tyson, George Foreman, Joe Frazier, Sugar Ray Leonar y Roberto Durán.

Alberto Spencer: el hombre gol

1937 - Nació Alberto Pedro Spencer Herrera, quien fue un futbolista ecuatoriano que es considerado como el mejor de la historia de su país. Se desempeñó en Everest de Ecuador, Peñarol, Barcelona de Ecuador y las selecciones de Ecuador y Uruguay. Ganó tres Copas Libertadores y dos Intercontinentales.

Para algunos, Alberto Spencer fue el mejor ecuatoriano de la historia.

Lupita Ferrer: la telenovela, su mundo

1947 - Nació Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayor más conocida como Lupita Ferrer, quien es una actriz venezolana que ha recibido diversos premios en su trayectoria. Algunas de sus películas más importantes son "Un Quijote sin mancha", "Donaire y esplendor", "Los corrompidos" y "Duelo en El Dorado".

Steven Wright: destacado en actuación

1955 - Nació Steven Alexander Wright, quien es un actor, escritor y productor estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar en 1989 por mejor actor en el cortometraje "The Appointments of Dennis Jennings". Otras cintas en las cuales se destacó son "Los aristócratas" y "Un soldado".

Ulf Ekberg: parte de Ace of Base

1970 - Nació Ulf Gunnar Ekberg, quien es un cantante, compositor, productor y músico sueco que ha sido el miembro fundador del grupo de pop local "Ace of base". Algunas de las canciones más importantes de la banda fueron "The sign", "All that She wants", "Happy nation", "Wheel of fortune" y "Cruel summer".

Ulf Ekberg, una pieza de "Ace of Base".

Roy Orbison: de gira por el cielo

1988 - Murió Roy Kelton Orbison, quien fue un cantante, músico y composito. estadounidense que se ha destacado por sus baladas románticas y emocionales. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Pretty woman", "Only the lonely", "You got it" y "Uptown".

Gian María Volonté: otro que se fue de gira

1994 - Murió Gian María Volonté, quien fue un actor italiano que es considerado como uno de los mejores actores europeos de su época. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Por un puñado de dólares", "La muerte tenía un precio", "Cristo se paró en Éboli" y "Tirano Banderas".