Juan de Las Heras: mano derecha de San Martín

1866 - Murió Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, quien fue un militar y polìtico, libertador de Chile y Perú, junto al Ejército de Los Andes. Ha sido gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre los años 1824 a 1826. Tuvo una vasta carrera militar, incluso en Chile como comandante general de armas, y luego se retiró en 1865, un año antes de su muerte.

Ronald Reagan: de actor a presidente

1911 - Nació Ronald Wilson Reagan, quien fue un actor y político estadounidense que llegó a ser presidente de la nación y gobernador del estado de California. Como primer mandatario, lo hizo entre 1981 y 1989, y como gobernador entre 1967 y 1975. Entre sus películas destacadas figuran "Kings row" y "Cowboy de Brooklyn", entre otras.

Ronald Reagan estuvo ocho años en el poder.

Asume otro Papa

1922 - En la ciudad de Roma, Pío XI (llamado Achille Damiano Ambrogio Ratti) es elegido como nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia católica, tras la muerte de su predecesor Benedicto XV. Ha sido el primer soberano de la Ciudad del Vaticano entre 1922 y 1939, con lo que su pontificado abarca casi todo el período de entreguerras.

Bob Marley: con alma reggae

1945 - Nació Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, quien fue un cantante de origen jamaiquino y uno de los máximos exponentes del reggaeton en todo el mundo. Entre sus canciones más representativas figuran "No woman, no cry", "I shot the sheriff", "Jamming", "Three Little Birds" y "Redemption son", entre otras.

Ricardo Lavolpe: transgresión al arco

1952 - Nació Ricardo Antonio La Volpe Quarchoni, quien es un ex futbolista y director técnico que se desempeñó en Banfield, San Lorenzo, Atlante, Oaxtepec y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de 1978 en Argentina. Como entrenador ganó la Copa de Oro de la Concacaf con México y un título de liga con Atlante.

Nueva reina al poder

1952 - En Reino Unido, Isabel Alejandra María más conocida como Isabel II se convirtió en reina al morir su padre Jorge VI. Desde 2007 es la monarca más longeva en la historia británica al superar a su tatarabuela, la reina Victoria. Además, es la principal figura política de los cincuenta y cuatro países miembros de la Mancomunidad de Naciones.

Isabel II, una de las más longevas en el reinado.

Tragedia aérea en Alemania

1958 - En el aeropuerto alemán de Múnich-Riem se estrelló el avión en el que viajaba el equipo de fútbol inglés del Manchester United, causando la muerte de 24 personas, entre ellas 8 jugadores del equipo. El Airspeed Ambassador que realizaba el vuelo 609 de la British European Airways falló al despegar debido a la presencia de aguanieve en la pista.

Hubo 24 muertos en el accidente.

Axl Rose: showman "gunner"

1962 - Nació William Bruce Rose más conocido como Axl Rose, quien es un compositor, pianista y cantante estadounidense de la banda de hard rock Guns N' Roses. Algunas de sus canciones más importantes son "November rain", "Welcome to the jungle", "Sweet Child O' Mine", "It's So Easy" y "Paradise city".

Tragedia en Chile

1965 - En la zona chilena del Cajón del Maipo, se estrelló el Vuelo 107 de LAN Chile cobrándole la vida a sus 87 ocupantes, considerándose así, el peor accidente en la historia de la aviación chilena. El vuelo comercial tenía como destinos las ciudades de Buenos Aires y Montevideo y las causas se debieron a un presunto error del piloto de la aeronave.

Arthur Ashe: se fue una leyenda del tenis

1993 - Murió Arthur Robert Ashe, quien fue un tenista estadounidense, que llegó a ser número 2 del mundo y ganó tres Grand Slams (Australia, Wimbledon y Estados Unidos). También ganó cuatro Copa Davis con el equipo nacional (primer integrante afroamericano) y obtuvo 33 torneos ATP en su carrera.