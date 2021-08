Torre de Pisa: histórico símbolo en Italia

1173 - En Italia se inició la construcción de la Torre de Pisa, que comenzó a inclinarse desde el inicio. Su altura original era de 60 m aunque actualmente mide 56.67 m desde la base en el lado más alto y 55,86 m desde la base en su lado más bajo. Su peso se estima en 14 700 toneladas y su inclinación es de unos 4°, extendiéndose 3,9 m de la vertical.

Torre de Pisa, un ícono italiano.

Roque Sáenz Peña: el nombre del voto universal

1914 - Murió Roque Saenz Peña, quien fue un jurisconsulto e internacionalista que propició la ley de voto universal para varones, secreto y obligatorio. Como político se desempeñó como presidente de la Nación en el período de 1910 a 1914, fecha en que falleció cuando restaban dos años de mandato. Además, participó como soldado en la Guerra del Pacífico.

Mario Zagallo: campeón de todo

1931 - Nació Mario Zagallo, quien es un entrenador y ex futbolista brasileño que tiene la particularidad de haber ganó dos Copas Mundiales como jugador (en Suecia 1958 y Chile en 1962), una como entrenador (en México 1970) y otra como ayudante técnico (en Estados Unidos 1994). Es una de las figuras más exitosas de la historia del fútbol brasileño.

Mario Zagallo, multiganador en Brasil.

Rodney Laver: antecesor de Roger Federer

1938 - Nació Rodney George Laver, quien es un ex tenista australiano que es considerado como uno de los mejores de la historia, por ser el único hombre en ganar los cuatro títulos del Grand Slam en el mismo año en dos ocasiones (1962 y 1969). Además, se adjudicó cinco veces con el equipo australiano la Copa Davis (en 1959, 1960, 1961, 1962 y 1973).

Otra bomba al corazón

1945 - En la ciudad japonesa de Nagasaki, un avión bombardero B-29 de los Estados Unidos realizó la segunda detonación de una bomba atómica Fat Man contra civiles en la Historia. En un principio se registraron 40 mil victimas fatales, que luego se duplicaron para finales de ese mismos año como consecuencia del producto radiactivo que quedó en la zona.

Melanie Griffith: nacimiento de una estrella

1957 - Nació Melanie Griffith, quien es una actriz estadounidense que ganó un Premio Globo de Oro por su actuación en la película "Armas de mujer" de 1988. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "El secreto del milagro", "La hoguera de la vanidades", "Seducción peligrosa", "Doble de cuerpo", "Algo salvaje", "Locos en Alabama" y "Lolita".

Melanie Griffith, un icono de Hollywood.

Whitney Houston: voz angelical

1963 - Nació Whitney Elizabeth Houston, quien fue una cantante, compositora, productora, modelo y actriz estadounidense, que ganó diversos premios como Grammy o Emmy, entre otros. Algunas de sus canciones más destacadas son "I will always love you", "When you believe", "You give good love", "I Wanna Dance with Somebody" y "So emotional".

La masacre de Charles Manson

1969 - En una mansión de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, miembros de la secta La Familia (liderada por Charles Manson) asesinan a cinco personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada a dos semanas de dar a luz. El informe indicó que "recibió dieciséis puñaladas, de las cuales cinco habrían sido mortales por sí solas".

Charles Manson recibió cadena perpetua por el hecho.

La caída de Richard Nixon

1974 - En Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimitió a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas conocido como Watergate. Le sucedió en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford, quien prestó juramento en el cargo que ocupó hasta enero de 1977.

Ramón Valdés: simplemente "Don Ramón"

1988 - Nació Ramón Antonio Valdés y Castillo, quien fue un actor, cómico, compositor y empresario mexicano, que es conocido mundialmente por su rol en el programa infantil "El chavo del ocho" donde protagonizaba el persona de "Don Ramón" en la vecindad. Supo actuar con otros grandes del cine mexicano como Cantinflas o Pedro Infante.