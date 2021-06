Judy Garland: pequeña gigante

1922 - Nació Frances Ethel Gumm, más conocida como Judy Garland, quien fue una actriz y cantante estadounidense, que ganó un Premio Oscar por su participación en la película "El mago de Oz", entre otras distinciones. Sus películas más recordadas son "Every Sunday" y "The clock", entre otras.

Judy Garland y su gran película: "El mago de Oz".

Ladislao Kubala: goleador "culé"

1927 - Nació Ladislao Kubala, quien fue un futbolista y entrenador húngaro, que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del Barcelona español. También jugó en Ferencvaros, Bratislava, FC Zurich y Toronto Falcons, entre otros. Además fue entrenador de Paraguay.

Irma Roy: entre la actuación y la política

1932 - Nació Irma Gugliermo, más conocida como Irma Roy, quien fue una actriz y política, que llegó a ser legisladora porteña y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Entre sus películas recordadas figuran "Los viciosos", "Siempre fuimos compañeros" y "El derecho a la felicidad", entre otras.

Irma Roy, junto a su hija Carolina.

Fundación de Alcóholicos Anónimos

1935 - Tras una reunión entre un corredor de bolsa de la ciudad de Nueva York y un destacado cirujano del mismo sitios, ambos con problemas de alcoholismo, decidieron crea el organismo Alcohólicos Anónimos, y no sólo pudieron curarse a ellos mismos, sino que hoy es un símbolo de lucha para dejar esa adicción.

Juan Carlos Lectoure: alma de ring

1936 - Nació Juan Carlos "Tito" Lecture, quien fue un empresario y promotor de boxeo, que también practicó esa actividad cuando era un adolescente. Además, fue el conductor de boxeadores como Carlos Monzón, Ringo Bonavena, Nicolino Locche, Horacio Accavallo, Víctor Galíndez y Gustavo Ballas.

"Tito" Lecture fue el hombre del boxeo.

Graciela Borges: talento y trayectoria

1941 - Nació Graciela Zabala, más conocida como Graciela Borges, quien es un actriz de cine y televisión, que es uno de lo símbolos de la actuación y belleza del cine argentina. Entre sus películas más reconocidas figuran "El dependiente", "Piel de verano" y "Saverio, el cruel", entre otras.

Spencer Tracy: época dorada de Hollywood

1967 - Murió Spencer Tracy, quien fue un actor estadounidense que marcó una época en el cine de Hollywood y se adjudicó dos Premios Oscar. Entre sus películas más recordadas figuran "Forja de hombres", "Capitanes intrépidos", "Conspiración del silencio" y "El viejo y el mar", entre otras.

Spencer Tracy con Catherine Hepburn, su gran amor.

Derechos Argentinos sobre Malvinas

1973 - Se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y Sector Antártico, que también se remite a que el mismo día pero de 1829, Luis Vernet es nombrado como el primer gobernador en las Islas Malvinas, por parte del gobernador bonaerense de esa época, Martín Rodríguez.

Arrancó el Mundial de Francia

1998 - Comenzó a desarrollarse la Decimosexta Copa Mundial de fútbol en Francia, que por primera vez contó con la presencia de 32 selecciones de todo el mundo. El título quedó en manos del local, que es impuso en la final a Brasil por 3 a 0, en tanto, el tercer puesto fue para Croacia que venció a Holanda por 2 a 1.

Ray Charles: soul ante todo

2004 - Murió Ray Charles, quien fue un cantante, saxofonista y pianista estadounidense de soul, que a los 7 años quedó ciego por una enfermedad, pero eso no le impidió ser una de las grandes figuras de la música. Sus principales sencillos son "I got a woman" y "I cant stop loving you", entre otras.