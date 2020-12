Ludwig van Beethoven: icono de la música clásica

1770 - Nació Ludwig van Beethoven, quien fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán que es considerado como uno de los mejores de la historia mundial. Su producción incluye los géneros pianístico, de cámara, concertante, sacra, lieder, música incidental y orquestal, en la que ocupan lugar preponderante "Nueve sinfonías".

Liv Ullmann: pasión noruega

1938 - Nació Liv Johanne Ullmann, quien es una actriz, escritora y cienasta noruega que ha sido una de las artistas más influyentes en el cine del siglo pasado. Algunas de sus películas más destacadas son "La esposa comprada", "La abdicación de una reina", "Sonata de otoño", "Juicio a un desconocido", "Esperemos a que sea mujer", "La amiga" y "Cara a cara".

Ullmann tuvo una vasta trayectoria.

Goran Anderson: una parte de ABBA

1946 - Nació Göran Bror Benny Andersson, quien es un músico, productor y cantante sueco, componente de la banda Abba. Además, trabajó como productor ejecutivo de los filmes "Mamma Mia!" (2005) y su secuela "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018). Junto a su compañero Björn Ulvaeus, escribió la mayor parte de las letras del exitoso grupo.

Adriana Aguirre: estrella de las tablas

1951 - Nació Adriana Beatriz Aguirre, quien es una actriz y vedette que posee una vasta trayectoria en cine, teatro y televisión. Algunas de sus películas más destacadas son "La sonrisa de mamá", "El picnic de los Campanelli", "Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo", "Gran Valor en la Facultad de Medicina" y "Siempre fuimos compañeros".

Adriana Aguirre, sensualidad asegurada.

Claribel Medina: con acento cubano

1960 - Nació Claribel Medina Santos, quien es una actriz, cantante y conductora de televisión puertorriqueña que desempeñó gran parte de su carrera en nuestro país. Algunas de sus participaciones televisivas más importantes fueron "Regalo del cielo", "Zíngara", "Naranja y media", "Los simuladores", "Son amores", "Por amor a vos" y "Los únicos".

Miranda Otto: Milady Eowyn

1967 - Nació Miranda Lin Otto, quien es una actriz australiana reconocida mundialmente por el papel de la doncella guerrera Éowyn en la trilogía de "El Señor de los Anillos". Otras cintas en las cuales se destaca son "La guerra de Emma", "La delgada línea roja", "El vuelo del Fénix", "La guerra de los mundos", "Yo, Frankenstein", "El silencio" y "La chaperona".

Lee Van Cleef: un duro del oeste

1989 - Murió Clarence LeRoy Van Cleef más conocido como Lee Van Cleef, quien fue un actor estadounidense que ha sido famoso principalmente por su participación en películas de acción y spaghetti western durante las décadas de 1960 y 1970. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El bueno, el malo y el feo", "La muerte tenía un precio" y "Sólo ante el peligro".

Protagonizó varios western reconocidos.

Oscar Gálvez: la leyenda continúa

1989 - Murió Oscar Alfredo Gálvez, quien fue un piloto de automovilismo que es considerado como uno de los mejores de nuestra historia. A lo largo de su vasta carrera, obtuvo cinco títulos de Turismo Carretera y 43 victorias, destacándose siete en el Gran Premio Argentino. Además logró cinco victorias en Grandes Premios de monopostos.

El "aguilucho", símbolo de nuestro automovilismo.

Se estrena el Nuevo Gasómetro

1993 - Luego de venir jugando varios años en diferentes estadios como local, se terminó de construir, el Nuevo Gasómetro (llamado Pedro Bidegain). Fue erigido bajo la presidencia de Fernando Miele, e inaugurado en un partido amistoso que terminó con una victoria por 2 a 1 del "ciclón" frente a Universidad Católica de Chile.

Hugo Moser: talento en la dirección

2003 - Murió Hugo Hiram Moser, quien fue un autor, director, productor y guionista que ha tenido una vasta e importante trayectoria dentro del espectáculo nacional. Entre otros programas, produjo "Matrimonios y algo más", "El precio del poder" y "La Familia Falcón". Dirigió películas como "El gordo catástrofe", "Basta de mujeres" y "Fotógrafo de señoras".