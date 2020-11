Lola Mora: Manos creativas

1866 - Nació Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández más conocida como Lola Mora, quien además incursionó en el urbanismo, la minería y las artes visuales. Ha sido autora de la fuente Las Nereidas, emplazada en la ciudad de Buenos Aires y otras obras destacadas fueron "Monumento a Juan Bautista Alberdi" y "Monumento a Nicolás Avellaneda".

La fuente de Las Nereidas.

Abrió el Canal de Suez

1869 - En Egipto se inauguró el Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el Rojo que fue obra del francés Ferdinand de Lesseps, cónsul de Francia en Egipto en esa época. El canal tiene una longitud de 195 km. La anchura mínima de la parte inferior es de 60 metros y la máxima de 170 metros, y por él pueden pasar barcos de 20 metros de calado.

Rock Hudson: De profesión galán

1925 - Nació Roy Harold Scherer más conocido como Rock Hudson, quien fue un actor estadounidense y fue famoso por sus papeles de galán del cine clásico moderno. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Horizontes lejanos", "Sangre sobre la tierra", "Estación Polar Zebra", "Confidencias a medianoche" y "Pijama para dos".

Hudson interpretó importantes papeles.

Martin Scorsese: Dirigiendo al éxito

1942 - Nació Martin Charles Scorsese, quien es un director, guionista y productor estadounidense que cuenta con una vasta trayectoria de más de medio siglo. Se adjudicó el Premio Oscar como mejor director por la película "The Departed" (2006), en tanto, otras cintas destacadas fueron "La edad de la inocencia" y "Gangsters de Nueva York".

Danny DeVito: Pequeño "gran gigante"

1944 - Nació Daniel Michael "Danny" DeVito, quien es un actor, director y productor estadounidense que es de los más destacados en la industria cinematográfica mundial. Algunas de sus cintas más destacadas son "Batman II", "La fuerza del cariño", "Gemelos", "La guerra de los Roses", "Matilda", "Hombre de la luna" y "La joya el Nilo".

DeVito en su papel de "Pinguino".

Cecilia Dopazo: Talento y belleza juntas

1969 - Nació María Cecilia Dopazo, quien es una actriz, guionista y directora de teatro que se destacó además en cine y televisión. Algunos de sus trabajos más importantes son "Caballos salvajes", "Tango feroz", "La noche del coyote", "Papeles en el viento" y en la televisión "Clave de sol", "Regalo del cielo", "Atreverse", "Tiempo final" y "Mi cuñado".

Perón regresa a su casa

1972 - Vuelve luego de estar exiliado 17 años en España, el general Juan Domingo Perón, tan sólo por poco más de un mes, antes de lo que sería su regreso definitivo al año siguiente, el 20 de junio de 1973. Arribó a nuestro país en un vuelo de alquiler y en su estadía visitará entre otros lugares al Paraguay.

Perón revolucionó el país con su vuelta.

Nuevo disco de One Direction

2014 - El grupo de boy-band británico One Direction lanzó al mercado su cuarto álbum de estudio, titulado "Four" por parte de la empresa discográfica Columbia Records y Syco Music. Algunas de sus canciones más destacadas son "Steal my girl", "Night chances", "Where Do Broken Hearts Go", "Ready To Run" y "Girl Almighty".

Hallazgo del ARA San Juan

2018 - La Armada Argentina confirmó el hallazgo del Submarino ARA San Juan cerca de la zona de su desaparición un año atrás. La nave llevaba en su interior 44 tripulantes (43 hombres y una mujer) y la empresa privada Ocean Infinite lo encontró muy cerca del punto de desaparición en el Golfo de San Jorge, a 907 metros de profundidad.

Primer caso de coronavirus

2019 - Fuentes sanitarias mundiales confirman el primer caso de COVID-19 en el planeta, el cual se trataría de una persona de 55 años que vive en la provincia china de Hubei, epicentro de la epidemia que cambió la vida de manera importante. La enfermedad tuvo su inicio en dicho país asiático y dejó millones de infectados y muertos.