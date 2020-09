Una batalla que cambió la historia

1861 - A algo más de un kilómetro del Arroyo Pavón en la provincia de Santa Fe se llevó a cabo la Batalla de Pavón. La misma enfrentó a las tropas de las Confederación lideradas por Justo José de Urquiza al mando de unos 17 mil hombres, frente a las de Buenos Aires comandada por Bartolomé Mitre con una similar cantidad de soldados.

Las tropas de Urquiza vencieron a Mitre.

José Estrada: pilar de la educación

1894 - Murió José Manuel Estrada, quien fue un profesor, orador, escritor, intelectual y educador católico. Estrada ha sido uno de los pioneros de la educación en Argentina, dictando clases tanto en nivel secundario como universitario. Escribió numerosas obras, fue diputado nacional por la Unión Católica y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Histórica ciudad

1901 - Se produjo en la provincia de Santa Cruz la fundación de la ciudad Puerto San Julián por medio de un decreto del presidente de la nación de aquel entonces, Julio Argentino Roca. La localidad tiene una superficie de 110 kilómetros cuadrados y una población de casi 8 mil habitantes. Su economía se basa en el turismo y las actividades como la pesca.

Stirling Moss: animador de la Fórmula 1

1929 - Nació Stirling Craufurd Moss, quien fue un piloto de automovilismo británico que se desempeñó en la Fórmula 1 y fuera subcampeón del mundo de la categoría en cuatro ocasiones consecutivas, de 1955 a 1958, y tercero tres veces en 1959, 1960 y 1961. El corredor logró 16 victorias, 24 podios, 16 pole positions y 19 vueltas rápidas en Fórmula 1.

Moss estuvo varias veces cerca del título.

Eliseo Prado: un pieza de la "máquina"

1929 - Nació Eliseo Prado, quien fue un futbolista argentino y odontólogo que es reconocido a nivel nacional por formar parte de la llamada "Máquina de River", que se alzó con cinco campeonatos entre 1952 y 1957. También jugó para Gimnasia y esgrina de La Plata, Sportivo Italiano y la selección nacional donde jugó eliminatorias para el Mundial de 1958.

Damon Hill: destino de campeón

1960 - Nació Damon Graham Devereux Hill, quien es un expiloto de automovilismo de velocidad británico. Disputó la Fórmula 1 desde 1992 hasta 1999, resultando campeón de pilotos en 1996 para el equipo Williams, subcampeón en 1994 y 1995, y tercero en 1993. En su carrera totalizó 22 victorias y 42 podios.

Hill fue campeón en 1996.

Tito Vilanova: pedacito de Barcelona

1968 - Nació Francesc Vilanova Bayó más conocido como Tito Vilanova, quien fue un futbolista y entrenador español que como jugador se desempeñó en conjuntos como Barcelona, Figueres, Celta de Vigo, Badajoz, Mallorca, Lelida, Elche y Gramanet. Como técnico dirigió al Barcelona donde ganó la liga local en la temporada 2012-2013.

Se abren los juegos en Corea

1988 - Se inauguraron los XXIV Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), con la participación de 159 naciones de todo el planeta y más de 8.300 atletas de diversas actividades. El medallero final fue liderado por la Unión Soviética con 55 medallas de oro, Alemania Oriental con 37, Estados Unidos con 36 y Corea del Sur con 12.

Gabriela Sabatini logró la medalla de plata.

Otro disco de los Guns

1991 - En los Estados Unidos, la banda de hard rock Guns N' Roses publicó los álbumes gemelos o álbum doble, "Use Your Illusion I y II", los cuales llegaron a vender unas 3. millones de copias en todo el mundo. Algunas canciones destacadas son "Don't Cry", "November Rain", "You could be mine", "Bad obsession" y "Estranged".

¡Hasta siempre, China!

2014 - Murió Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz más conocida como China Zorrilla, quien fue una actriz, comediante y directora uruguaya que tuvo una vasta carrera actoral en nuestro país. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Esperando la carroza", "Elsa y Fred", "Darse cuenta", "Señora de nadie" y "La tregua".