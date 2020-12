Nació la OPS

1902 - Se fundó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el nombre de Oficina Sanitaria Internacional, por la Primera Convención Sanitaria Internacional celebrado en la ciudad estadounidense de Washington D.C. Hoy cuenta con la participación de 36 naciones del continente.

Osvaldo Pugliese: ¡Música, maestro!

1905 - Nació Osvaldo Pedro Pugliese, quien fue un pianista, compositor y director musical que ha sido uno de los más importantes en el género del tango. Compuso cuentos de temas en los cuales se destacan "La yumba", "Recuerdo", "La beba", "Negracha", "Malandraca" y "Adiòs Bardi" y "Recién".

Osvaldo Pugliese, uno de los grandes valores del tango.

María Callas: la ópera a sus pies

1923 - Nació María Anna Cecilia Sofía Kalogeropoúlou más conocida como María Callas, quien fue una cantante de ópera griega considerada como una de als mejores de la historia del género. Algunas de sus óperas más destacadas fueron "La traviata", "La gioconda", "Anna Bolena" y "Tristán e Isolda".

Lus Artime: goleador de raza

1938 - Nació Luis Artime, quien es un ex futbolista que se desempeñó en Atlanta, River, Independiente, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Fluminense y la selección nacional con la que disputó la Copa Mundial de 1966 en Inglaterra. Ganó seis Copas Libertadores de América y una Intercontinental.

Gianni Versace: diseño y moda de prestigio

1946 - Nació Gianni Versace, quien fue un diseñador de moda italiano y fundador de la casa de ropa que lleva su nombre. Ha creado vestidos para cintas cinematográficas y obras de teatro, y fue amigos de varias figuras célebres a quienes solía vestir de manera personal.

Versace, entre la moda y el glamour.

Mónica Seles: talento al servicio del tenis

1973 - Nació Mónica Seles, quien es una ex tenista profesional serbia que llegó a ser número uno del ranking mundial por dos años en 1991. Se adjudicó 53 títulos de la WTA, entre los cuales figuran cuatro Abiertos de Australia, tres Roland Garros y dos US Open. Además, ganó dos Federation Cup.

Mónica Seles, ganadora total.

Se "cerró" el Viejo Gasómetro

1979 - Se utilizó por última vez el "Viejo Gasómetro" del club San Lorenzo de Almagro para disfrutar de un partido de fútbol. El mismo correspondió a la 14 fecha de la Zona D del Torneo Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino, donde el local y Boca Juniors igualaron sin tantos y quedaron eliminados.

Aquella tarde Boca y San Lorenzo igualaron sin tantos.

Britney Spears: reina del pop

1981 - Nació Britney Jean Spears, quien es una cantante, modelo, actriz, bailarina, modelo y empresaria estadounidense que comenzó en la actuación desde niña. Algunas de sus canciones más destacadas son "Oops¡...I did it again", "Baby one more time", "Toxic", "Everytime" y "Womanizer".

Irineo Leguisamo: ¡Leguisamo, sólo!

1985 - Murió Irineo Leguisamo, quien fue un jockey uruguayo que compitió por casi 60 años en los hipódromos de Uruguay y nuestro país. "El pulpo", como es conocido, es considerado como el jinete más importante de la hípica de nuestro continente. En Argentina ganó más de 3.200 carreras.

Luis Leloir: se apagó la llama

1987 - Murió Luis Federico Leloir, quien fue un médico, bioquímico y profesor francoargentino que se adjudicó el Premio Nobel de Química en 1970 por sus investigaciones sobre nucleótidos de azúcar, y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono.