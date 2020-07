Un gran conquistador emerge

356 a.c. - Nació Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, quien fue un militar griego que además fue nombrado rey de Macedonia, Hegemón de Grecia, faraón de Egipto y Gran rey de media y Persia. Los investigadores lo sindicaron como uno de los conquistadores más importantes de la historia.

Nacimiento de una actriz con carrera

1913 - Nació Irma Córdoba, quien fue una actriz de cine que participó también en teatro, radio y televisión. Se mantuvo en la profesión por 65 años y sus películas más destacadas fueron "Los muchachos de antes no usaban gomina", "Cuatro corazones", "La sonrisa de mamá", "Locos de verano" y "Delirio".

En la cima del mundo

1919 - Nació Edmund Hillary, quien fue un alpinista, explorador y filántropo neozelandés, que se convirtió junto al sherpa nepalí Tenzing Norgay en los primeros hombres en escalar el Monte Everest, la cima más alta del mundo con más de 8.800 metros de altura.

Hillary con el Everest a sus espaldas.

Talento y belleza juntos

1938 - Nació Natalia Nikolaevna Zakharenko, más conocida como Natalie Wood, quien fue un actriz estadounidense de enorme éxito ya que se inició desde pequeña en el mundo de la actuación. Algunas de sus cintas más destacadas fueron "Rebelde sin causa" y "Amores con un extraño".

Otro maestro de la guitarra

1947 - Nació Carlos Santana Aguilar, quien es un guitarrista mexicano reconocido en todo el planeta además de ser fundador de la banda Santana. Algunos de sus sencillos más destacados son "Evil ways", "No llores" y "They all went to Mexico", aunque también tocó con varias artistas de renombre mundial.

La llegada a la Luna

1969 - La misión norteamericana Apolo XI colocó a los primeros hombres en la luna, éstos fueron el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. Cuando el módulo Eagle alunizó en el Mar de la Tranquilidad, las imágenes en vivo se siguieron en televisión por unas 600 millones de personas.

El karate fue su idioma

1973 - Murió Lee Jun-Fan más conocido como Bruce Lee, quien fue un actor, escritor, maestro de artes marciales, cineasta y filósofo estadounidense, que se desempeñó como un gran influyente de este tipo de artes en el cine. Filmó cintas como "El regreso del dragón", "Juego de la muerte" y "El gran jefe".

Un símbolo de las artes marciales.

El vasco de Boca

1975 - Nació Rodolfo Arruabarrena, quien es un ex futbolista y entrenador que jugó en clubes como Boca, Villarreal, Rosario Central, AEK Atenas, Tigre, Universidad Católica y la selección nacional. En el 2000 ganó la Copa Libertadores con Boca más dos títulos locales, y un torneo en Chile.

Un ángel en la pasarela

1980 - Nació Gisele Caroline Bundchen, quien es una modelo y actriz de cine brasileña, que es reconocida por haber sido la figura mejor paga en el mundo por un período de 14 años, y por su imponente manera de desfilar. Además de modelar participó en filmes como "Corazón vagabundo" y "Taxi".

Un modelo de belleza.

¡Hasta siempre, Tri tri!

1989 - Murió Juan Carlos Altavista, quien fue un actor y comediante que encarnó uno de los personajes más entrañables de nuestro cine: Minguito. En tanto, algunas de sus películas más destacadas fueron "Mingo y Aníbal en la mansión embrujada", "Amigos para la aventura" y "Los Pérez García".