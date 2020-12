Fundación de Huelva

1889 - En la ciudad española de Huelva se fundó el Real Club Recreativo de Huelva, que es considerado como un club decano del fútbol local. Si bien se trata de una institución antigua, el "abuelo" sólo jugó cinco temporadas en la Primera División y su estadio se llama Nuevo Colombino y tiene una capacidad para algo más de 21 mil personas.

Tragedia en las vías

1933 - Se produjo en Francia el Desastre del ferrocarril Lagny-Pomponne donde un tren rápido de Estrasburgo chocó con el expreso de Nancy, causando 210 muertos y 300 heridos. El conductor del tren de Estrasburgo pasó una señal de peligro en la oscuridad y la niebla, pero se descubrió que el sistema de advertencia acústica falló porque los contactos se habían congelado.

Ethel Rojo: talento y seducción juntos

1937 - Nació Ethel Inés Rojo Rojo, quien fue una vedette, bailarina, directora y actriz que tuvo una vasta trayectoria de medio siglo en cine, teatro y televisión. Algunas de sus películas más importantes fueron "Maridos en vacaciones", "Hay que romper la rutina", "Sujeto volador no identificado", "Amor se dice cantando" y "Mingo y Aníbal contra los fantasmas".

Flor nacional, el ceibo

1942 - La flor de ceibo, también denominada seibo, seíbo o bucaré, fue declarada flor nacional por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 138474/42. La misma fue elegida por miembros de una comisión especial que se armó para tal fin impulsados por el Ministerio de Agricultura y estaba presidida por el doctor Ricardo Helman.

Vicente del Bosque: ese viejo lobo de mar

1950 - Nació Vicente del Bosque González, quien es un ex futbolista y entrenador español que como jugador se desempeñó en Salmantino, Plus Ultra, Castellón, Córdoba y la selección nacional. Como entrenador se adjudicó varios títulos entre blos cuales sobresalen el haber sido campeón del Mundo con España en el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Enrique Discépolo: con el tango en el alma

1951 - Murió Enrique Santos Discépolo, quien fue un actor, compositor, músico, dramaturgo y cineasta, que ha sido autor de letras de tangos como "Uno", "Cambalache" y "Yira yira", entre otros. En tanto, algunas de sus películas más destacadas fueron "El hincha", "Melodías porteñas", "...Y mañana serán hombres", "Cuatro corazones" y "Yo no elegí mi vida".

Michele Alboreto: una vida a pura velocidad

1956 - Nació Michele Alboreto, quien fue un piloto italiano de Fórmula 1 que llegó a correr en la Fórmula 1 desde 1981 hasta 1994, logrando 5 victorias para los equipos Tyrrell y Ferrari, y que ha sido subcampeón de la temporada 1985 detrás del piloto francés Alain Prost. Es considerado como uno de los pilotos más finos y mejor dotados técnicamente de su época.

Eddie Vedder: el corazón de Pearl Jam

1964 - Nació Edward Louis Severson más conocido como Eddie Vedder, quien es un cantante, compositor y líder estadounidense de la banda de grunge Pearl Jam, aunque también publicó dos álbumes en condición de solista. Algunas de sus canciones más destacadas son "Jeremy", "Even flow", "Do the evolution", "Yellow ledbetter" y "Just breathe".

Carla Bruni: canto, actuación y política

1967 - Nació Carla Gilberta Bruni-Tedeschi, quien es una ex modelo, actriz y cantautora italiana, que también llegó a ser la primera dama francesa cuando el presidente de dicha nación era Nicolas Sarkozy. Algunos de sus discos más importantes son "Comme si de rien n'était", "Quelqu'un m'a dit, "Little French songs", "No promises" y "French touch".

Terrible terremoto en Nicaragua

1972 - En Nicaragua, se produjo un un terremoto de magnitud 6.2 en la escala Richter destruyendo la capital Managua, y causando más de 20.000 muertos, miles de heridos y damnificados. Los daños materiales fueron cuantiosos: el 90% de las casas se derrumbaron y las que quedaron en pie fueron dañadas severamente, al punto de reconocerse como inservibles.