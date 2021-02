Jaime Sarlanga: sinónimo de gol

1916 - Nació Jaime Sarlanga, quien fue un futbolista que se desempeñó en Tigre, Ferro, Boca, Gimnasia y Esgrima de La Plata y la selección nacional con la que se adjudicó dos veces la Copa de la Fraternidad. En tanto, con el "xeneize" ganó seis títulos locales y es el quinto goleador histórico de la institución de la ribera.

Luis Aguilé: en el nombre del humor

1936 - Nació Luis María Aguilera Picca más conocido como Luis Aguilé, quien fue un cantante y humorista que destacó en América Latina y España. Algunas de sus películas más importantes fueron "La chacota", "Historias de la televisión" y "Soy tu aventura". En tanto, algunos discos destacados son "Cuando salí de Cuba", "Para mis amigos los niños" y "El cuento que canta".

Pablo Milanés: un canto a la trova cubana

1943 - Nació Pablo Milanés Arias, quien es un compositor, guitarrista y cantante cubano de la Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Algunas de sus canciones más importantes son "El breve espacio en que no estás", "Yolanda", "Cuánto gané, cuánto perdí", "Para vivir", "Amo a esta isla", "Yo me quedo", "Pobre del cantor" y "Hombre que vas creciendo".

Triunfo de Perón en la elecciones

1946 - Juan Domingo Perón se impuso en las elecciones presidenciales, encabezando la fórmula del Partido Laborista y secundado por Hortensio Quijano, con quien obtuvieron casi el 53% de votos del electorado habilitado, con un total de casi un millón y medio de sufragios. Segundo quedó el partido de la Unión Democrática, con la fórmula José Tamborini y Enrique Mosca.

Steve Jobs: revolución tecnológica

1955 - Nació Steve Paul Jobs, quien fue un informático y empresario estadounidense, que es reconocido por ser el cofundador y presidente ejecutivo de Apple. En 1984, su compañía lanzó el Macintosh 128K, que fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente usando una interfaz gráfica de usuario (GUI) y un ratón en vez de la línea de comandos.

Alain Prost: con acento francés...y algo más

1955 - Nació Alain Marie Pascal Prost, quien es un ex piloto profesional de automovilismo francés que corrió en la Fórmula 1 (en la escuderías McLaren, Renault, Ferrari y Williams) y compitió en el período de 1980 a 1993, obteniendo 51 victorias, 106 podios, cuatro campeonatos mundiales y cuatro subcampeonatos.

Nuevo disco de Led Zeppelin

1975 - La banda británica de har rock Led Zeppelin publicó su sexto álbum de estudio llamado "Physical Graffiti" por parte de la empresa discográfica Swan Song Records. Se convirtió, con 15 millones de copias vendidas, en el séptimo álbum con más ventas de los años 1970. Algunas de sus canciones son "In My Time of Dying", "Trampled Under Foot" y "Custard Pie".

Floyd Mayweather: demolición sobre el ring

1977 - Nació Floyd Joy Mayweather, Jr., quien es un boxeador estadounidense que ha sido campeón del mundo invicto en cinco categorías distintas: superpluma, ligero, superligero, wélter y superwelter. Solía tener una técnica muy depurada, desplazamientos constantes a lo largo del ring y capacidad para controlar el ritmo del combate a voluntad.

Lleyton Hewitt: un carisma particular

1981 - Nació Lleyton Glynn Hewitt, quien es un ex tenista profesional australiano que lleg{o a ser número 1 del mundo consecutivamente en las temporadas 2001 y 2002 un total de 80 semanas. Se adjudicó 30 títulos de ATP en su carrera entre los cuales se destacan Wimbledon en 2002 y el US Open en 2001, además ganó la Copá Davis dos veces (1999 y 2003).

Bobby Moore: un goleador al cielo

1993 - Murió Robert Frederick Chelsea "Bobby" Moore, quien fue un futbolista británico que se desempeñó en West Ham, Fulham, Sounders de Estados Unidos y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa Mundial de 1966 jugado en Inglatera. También ganó la Recopa de Europa con el West Ham en 1965 y la FA Cup con el mismo equipo en 1964.