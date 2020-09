Triunfo clave en Tucumán

1812 - Se produjo la Batalla de Tucumán que fue un enfrentamiento en el marco de la Guerra de la Independencia. Tuvo lugar en cercanías de San Miguel de Tucumán y constituyó una de las victorias patriotas más importantes frente a los españoles, que doblegaron en número al Ejército del Norte, con 7000 realistas contra 3600 hombres al mando del General Manuel Belgrano.

Gran triunfo del ejército patriota en Tucumán.

Una ciudad emerge en Tucumán

1859 - En la provincia de Tucumán se fundó la ciudad de Simoca, ubicad. en el departamento del mismo nombre, el mismo día de la inauguración de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Tiene una superficie de 5 kilómetros cuadrados y una población de más de 8 mil habitantes y también es llamada la "capital nacional del sulky".

Juan Garrahan: pionero en la medicina nacional

1893 - Nació Juan Pedro Garrahan, quien fue un médico pediatra y profesor universitario que dictó la cátedra de Clínica Pediátrica, y fue miembro de honor de las sociedades de pediatría de París, Madrid, Montevideo y Río de Janeiro. Algunas de sus publicaciones más destacadas fueron "Tuberculosis en la Primera Infancia" y "Lecciones de Medicina Infantil".

Mecha Ortíz: actriz de raza

1900 - Nació María Mercedes Varela Nimo Domínguez Castro más conocida como Mecha Ortiz, quien fue una actriz considerada como una de las figuras más relevantes de la época de oro del cine argentino, como también del teatro y luego de la televisión. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Mujeres que trabajan" y "Con las alas rotas".

Nació el Sarmiento "chaqueño"

1910 - En la ciudad chaqueña de Resistencia se fundó el Club Atlético Sarmiento que es considerado como uno de los más importantes de la provincia. Si bien su vida deportiva estuvo signada en las categorías federales y del ascenso del interior, llegó a jugar en 1977 el viejo torneo nacional que estaba compuesto por equipos de Primera División.

Sarmiento, uno de los grandes de Chaco.

¡Arrancaron los bondis!

1928 - En la ciudad de Buenos Aires se crearon los primeros colectivos del país, de hecho, la primera línea funcionaba desde la tradicional Plaza de Mayo hasta el barrio de Floresta por 20 centavos de peso (que se pagaba al bajar de la unidad), y los colectivos de esa primera línea llegaron a tener unas 40 unidades y llevaban hasta 5 pasajeros en su interior.

Pablo Rago: larga trayectoria en el escenario

1972 - Nació Pablo Adrián Ragonese más conocido como Pablo Rago, quien es un actor y conductor de televisión que en 1985 participó en la película "La historia oficial", ganadora del Premio Oscar a la mejor película extranjera. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "El secreto de sus ojos", "Belgrano", "El mar de Lucas" y "Apasionados".

Rago en el rol de Manuel Belgrano.

Nuevo disco de Megadeth...

1990 - Se publicó el disco "Rust in Peace" de la banda estadounidense de thrash metal Megadeth, el cual fue el cuarto de estudio del grupo. La compañía discográfica que lo lanzó al mercado era Capitol Records y llegó a vender millones de copias. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "Holy Wars...The Punishment Due" y "Hangar 18".

...y también de Nirvana

1991 - La banda estadounidense de grunge Nirvana publicó su segundo disco de estudio llamado "Nevermind" que fue lanzado por la compañía discográfica DGC Records, y es considerado como uno de los materiales más importantes del grupo. Algunos de sus temas más recordados son "Smells Like Teen Spirit", "Come as You Are" y "Lithium".

María Julia Alsogaray: entre la política y la polémica

2017 - Murió María Julia Alsogaray, quien fue una política e ingeniera que llegó a encabezar la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de nuestro país en la presidencia de Carlos Saúl Menem (1991 - 1999). Además, se desempeñó como diputada de la nación representando a la Capital Federal entre 1985 y 1989.