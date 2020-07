Encuentro con la historia

1822 - En el puerto ecuatoriano de Guayaquil, se entrevistan el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar en la llamada "Entrevista de Guayaquil", cuyos fines concretos eran discutir la soberanía sobre la provincia de Guayas, cuya capital fue liberada del dominio español en 1820, además de continuar con el plan de liberación del continente.

Técnica y liderazgo

1931 - Nació Telé Santana da Silva, quien fue un futbolista y entrenador brasileño, que como jugador se desempeñó en equipos como Fluminense, Guaraní y Vasco da Gama. En tanto, como entrenador lo hizo en Fluminense, Mineiro, Gremio, Palmeiras, San Pablo, Flamengo y la selección nacional. Ganó dos Copas Libertadores, dos intercontinentales y dos recopas.

Santana ganó todo en San Pablo.

Un "tano" romántico

1941 - Nació Gian Franco Pagliaro, quien fue un cantautor italiano, que tuvo mucho éxito en Latinomaérica y vendió millones de discos. Entre sus canciones más destacadas figuran "Amigos míos, me enamoré", "Las cosas que me alejan de ti", "Vendrás con el mar, las uvas y el sol", "No te vayas entonces" y "Todos los barcos".

Las letras lo lloran

1942 - Murió Roberto Emilio Arlt, quien fue un novelista, cuentista, periodista y autor teatral, autor de obras como "Aguafuertes porteñas", "Los siete locos", "Los lanzallamas", "El juguete rabioso" y "Trescientos millones", entre otras. Su literatura, caracterizada por ser ácida y crítica, ha sido revalorizada, luego de años de postergación y olvido.

Un novelista con alma porteña.

Símbolo Stone

1943 - Nació Michael Philip Jagger, más conocido como Mick Jagger, quien es un cantante, actor, compositor y músico británico de rock, líder de la banda The Rolling Stones, que ya lleva una carrera de más de medio siglo. Ha recibido tres Premios Grammy y otras trece nominaciones, un Globo de Oro y un MTV Video Music Award, entre otras distinciones.

Jagger, siempre es vigente.

El dueño de la batería

1949 - Nació Roger Taylor, quien es un compositor, productor, corista y baterista británico, perteneciente a la banda Queen. Escribió canciones famosas del grupo como "Sheer Heart Attack", "I'm In Love With My Car", "Radio Ga Ga" o "A Kind of Magic", también escribió otras como "Breakthru" o "Innuendo" junto con Freddie Mercury.

Se fue la líder, nació la leyenda

1952 - Murió María Eva Duarte de Perón, quien fuera esposa del Presidente de la República Juan Domingo Perón, que tuvo protagonismo en la sociedad argentina en el final de la década del 40 y principios del 50, siendo un pilar político del gobierno nacional, de intensa acción social, propició y logró la ley de voto femenino y la provincialización de territorios nacionales.

Belleza y talento en el cine

1964 - Nació Sandra Bullock, quien es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense, que ganó un premio Oscar en 2009 como mejor actriz en la película "The blind side". Entre sus películas más importantes, se encuentran "Máxima velocidad", "Gravedad", "Miss simpatía", "El demoledor", "La red" y "En el amor y en la guerra".

Libres por fin

1965 - Maldivas se independizó finalmente del Reino Unido, aunque éste conservó las bases de Gan y Hitaddu. En tanto, en marzo de 1968 un referéndum popular proclamó la abolición del sultanato y la proclamación de la república del 11 de noviembre de 1968. Sin embargo, esta nación ubicada sobre el Oceáno Índico tuvo más gobiernos de facto que democráticos.

Modelo de Hollywood

1973 - Nació Kate Beckinsale, quien es una actriz y modelo británica que trabaja en los medios desde que tenía cuatro años. Entre sus cintas más destacadas figuran "Pearl Harbor", Van Helsing", "Click", "Terror en la Antártida", "Underworld", "Absolutamente todo", "El aviador", "Los últimos días del disco" y "A través del espejo y lo que Alicia encontró allí".