Fray Justo Santa María de Oro: La libertad, un sacerdocio en su vida

1772 - Nació Justo Santa María de Oro y Albarracín, quien fue un religioso y defensor del republicanismo y que fue uno de los impulsores de la independencia argentina, de hecho, fue uno de los diputados que participó en el Congreso de Tucumán junto con Francisco Laprida como representantes de San Juan.

Participó en el Congreso de Tucumán.

Henry Ford: Un hombre, a toda máquina

1863 - Nació Henry Ford, quien fue un empresario y emprendedor estadounidense que creó la compañía automotriz que lleva su nombre. Además, de ser el fundador de un imperio también escribió diversas obras como "El judío internacional", "Mi filosofía de la industria", "Mi vida y obra" y "Edison como lo conozco".

Otto Bismarck: El canciller de "hierro"

1898 - Murió Otto Eduard Von Bismarck-Schonhausen, quien fue un político y estadista alemán que fue importante en la unificación del país a finales del siglo XIX. Se desempeñó como canciller de su nación por espacio de casi dos décadas, y antes de eso fue primer ministro de Prusia por 9 años.

Lideró Alemania por varios años.

Pedro Quartucci: Del ring a la actuación

1905 - Nació Pedro Quartucci, quien fue un actor y boxeador que combinó ambas pasiones de manera brillante. Como boxeador, ganó la medalla de bronce en los juegos Olímpicos de 1924 en París en la categoría de peso liviano. Entre sus películas destacadas figuran "Al marido hay que seguirlo" y "Mi novia el".

Paul Anka: Aquella vieja música de locos

1941 - Nació Paul Anka, quien es un cantautor y actor canadiense que tuvo varios éxitos musicales en las décadas del 50, 60 y 70. Algunos de ellos son "Put your head on my shoulder", "Lonely boy" y "Diana", aunque también escribió canciones para otros artistas como Michael Jackson o Frank Sinatra.

Arnold Schwarzenegger: Más allá de los músculos...un gran actor

1947 - Nació Arnold Schwarzenegger, quien es un actor, empresario, político y ex fisicoculturista austríaco, que fue gobernador del estado norteamericano de California entre 2003 y 2011. Entre sus películas más destacadas figuran "Conan, el bárbaro", Terminator", "Comando" y "Mentiras verdaderas".

Nery Pumpido: El guardián de México 86

1957 - Nació Nery Alberto Pumpido, quien es un ex futbolista y entrenador que como jugador se desempeñó en equipos como River, Unión, Vélez, Betis, Lanús y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de México 1986, año en el que salió de la Copa Libertadores e Intercontinental con River.

Jurgen Klinsmann: Un goleador de raza

1964 - Nació Jurgen Klinsmann, quien es un ex futbolista y entrenador alemán que siendo jugador estuvo en Stuttgart, Bayern Munich, Inter, Mónaco, Tottenham, Sampdoria y la selección local con la que ganó el Mundial de 1990 en Italia y la Eurocopa de 1996 en Inglaterra. Se alzó con dos Copas UEFA.

Un delantero a puro gol.

Elvis Crespo: De Puerto Rico para el mundo

1971 - Nació Elvis Crespo, quien es un cantante y multiinstrumentista puertoriqueño cuyo principal género musical es el merengue. Entre sus canciones más destacadas figuran "Suavemente", "Píntame" y "Hora enamorada". Ganó un Premio Grammy por uno de sus trabajos.

Julio Grondona: Fin de un liderazgo

2014 - Murió Julio Humberto Grondona, quien fue un dirigente de fútbol que llegó a ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un lapso de 35 años y vicepresidente de la FIFA por 26. Además, se desempeñó como el primer presidente de Arsenal de Sarandí y lo fue de Independiente también.