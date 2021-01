Franz Schubert: obras que quedaron para la humanidad

1797 - Nació Franz Peter Schubert, quien fue un compositor austriaco de los principios del Romanticismo musical pero, a la vez, continuador de la sonata clásica. Entre sus obras principales figuran el "Quinteto La trucha", "Sinfonía inacabada", "Sinfonía Grande", tres últimas sonatas para piano, ópera "Fierrabras", música incidental de la obra de teatro Rosamunda.

Manuel Alberti: entre el sacerdocio y la libertad

1811 - Murió Manuel Maximiliano Alberti, quien fue un sacerdote e integrante de la Primera Junta de Gobierno que reemplazó a las autoridades españolas tras la Revolución de Mayo. De hecho, participó en el Cabildo Abierto realizado el 22 de mayo, donde votó por el inmediato cese en sus funciones del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Comenzó la Asamblea del Año XIII

1813 - En las Provincias Unidas del Río de la Plata, se inauguró la Asamblea del Año XIII que tenía como objetivo que los representantes de los pueblos libres reconocieran la soberanía del pueblo, proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y redactaran una constitución que definiese el sistema institucional del nuevo estado.

Asamblea del Año XIII, un paso hacia los derechos.

Atahualpa Yupanqui: el señor folclore

1908 - Nació Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, quien fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor, que es considerado como el músico de folklore más importante de nuestro país. Entre sus canciones más conocidas se destacan "Luna tucumana", "El arriero", "Piedra y camino" y "Tierra querida", entre otras.

Atahualpa Yupanqui, ícono de nuestro folclore.

Johnny Rotten: con el punk en la piel

1956 - Nació John Lydon más conocido como Johnny Rotten, quien es un cantante británico que fue vocalista del grupo de punk Sex Pistols. Algunas de sus canciones más importantes son "God Save the Queen", "Anarchy in the UK", "No feelings", "Pretty vacant", "Holidays in the sun", "Submission", "New York", "My way" y "Silly Thing".

Santos Laciar: amo del ring

1959 - Nació Santos Benigno Laciar, quien es un boxeador que se consagró dos veces campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría mosca en 1981 y en 1982-1986. Mientras que para el Consejo Mundial de Boxeo obtuvo el título mundial en la categoría supermosca en 1987-1988. Además, se adjudicó tres veces el Premio Olimpia de Oro (1982, 1983 y 1984).

Santos Laciar fue dos veces campeón del mundo.

Mono al espacio

1961 - Estados Unidos lanzó al espacio una cápsula Mercury, con un chimpancé llamado Ham (piloto) a bordo que ha sido el primer homínido en volar al espacio exterior. Ham pertenecía a un grupo de seis simios entrenados en el centro de medicina aeroespacial de Holloman, donde fue entrenado para mover algunas palancas en función de diversas luces activadas.

Justin Timberlake: una estrella brillante del pop

1981 - Nació Justin Randall Timberlake, quien es un compositor, actor, bailarín, productor y cantante estadounidense, que perteneció a la banda de pop ’N Sync para luego continuar con su carrera como solista. Algunas de sus canciones más importantes son "Rock Your Body", "Cry Me a River", "SexyBack", "What Goes Around... Comes Around" y "My Love".

Carlos Nieto: se apagó la voz del "chango"

2008 - Murió Carlos Alberto "Chango" Nieto, un destacado cantautor y folclorista que grabó más de 600 canciones y recibió diversos premios en su vasta trayectoria. Algunos de sus temas más populares son "Memorias de una vieja canción", "Amor de los manzanares" o "Puerto de Santa Cruz".

Tomás Eloy Martínez: lectura de duelo

2010 - Murió Tomás Eloy Martínez, quien fue un escritor, periodista, guionista de cine y ensayista, cuyas principales obras son "La novela de Perón", "El vuelo de la reina", "El cantor de tango", "Purgatorio", "La mano del amo" y "Sagrado", y publicó cuentos como "Tinieblas para mirar" y "Lugar común la muerte".