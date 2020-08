John Huston: ¡Luz, cámara...acción!

1906 - Nació John Huston, quien fue un guionista, actor y director estadounidense que es considerado como uno de los mejores directores de la historia del cine. Ganó dos Premios Oscar en 1948 como director y guionista de la película "El tesoro de Sierra Madre". Además, obtuvo tres Globos de oro.

Robert Taylor: Un ícono de Hollywood

1911 - Nació Robert Taylor, quien fue un actor de cine estadounidense que predominó en la actuación en las décadas del 30, 40 y 50. Entre sus películas más destacadas figuran "Quo Vadis?", "Ivanhoe", "Los caballeros del Rey Arturo", "Una casa no es un hogar" y "La casa de los siete halcones".

Neil Armstrong: "Un pequeño paso para el hombre..."

1930 - Nació Neil Armstrong, quien fue un ingeniero espacial, piloto de combate, profesor y astronauta estadounidense, que fue el primer hombre en pisar la superficie lunar. Tras abandonar la NASA, se dedicó a la docencia en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Cincinnati.

Un grito de libertad

1960 - Burkina Faso se independizó de Francia que estaba bajo su poderío desde finales del siglo XIX, aunque hasta el año 1984 esta nación se llamó Alto Volta. Sin embargo, sufrió una inestabilidad gubernamental durante las décadas de 1970 y 1980, seguida de elecciones multipartidarias en los comienzos de los 90.

Otra joya de The Beatles

1966 - La banda británica de rock, The Beatles, sacó a la luz su séptimo álbum llamado "Revolver" y cuya discográfica Parlophone lo editó y envió al mercado. Algunos de sus temas más conocidos son "Yellow submarine", "Tomorrow never knows", "I want to tell you", "She Said She Said" y "Eleanor Rigby".

Pink Floyd: El primer "ladrillo" en la pared

1967 - El grupo británico Pink Floyd debutó con el álbum de estudio "The Piper at The gates of Dawn", cuya discográfica Columbia y Tower Records y es considerado como un de los discos más influyentes del rock psicodélico. Algunos temas destacados son "Astronomy domine" y "Flaming".

Richard Burton: Una estrella...de cine al cielo

1984 - Murió Richard Burton, quien fue un actor que fue siete veces nominado a los Premios Oscar, y nunca lo pudo obtener aunque sí pudo alzarse con dos Globos de oro. Algunas de sus cintas mas conocidas son "Cleopatra", "Equus", "La túnica sagrada", "Ana de los mil días" y "El espía que surgió del frío".

Alec Guinness: ¡Que la fuerza te acompañe!

2000 - Murió Alec Guinness, quien fue un actor británico de cine, teatro y televisión, que es conocido por su papel de Obi Wan Kenobi en la saga de Star Wars. Otras películas en las cuales se destacó fueron "El puente sobre el río Kwai" (por el que ganó un Premio Oscar), "Oro en barras" y "Little Dorrit".

Chavela Vargas: Se fue tocando rancheras

2012 - Murió Chavela Vargas, quien fue una cantante costarricense que es considerada como una de las más importantes en el género de la ranchera. Ganó un Premio Grammy Latino y algunas de sus canciones más recordadas son "La llorona", "Paloma negra", "Un mundo raro" y "Macorina".

Color y calor en los Juegos de Brasil

2016 - Comenzaron los XXXI Juegos Olímpicos en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, edición en la cual participaron 206 países y más de 11 mil atletas. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 46 medallas doradas, Reino Unido con 27, China 26 y Rusia con 19.