Estreno de "Otelo"

1887 - El compositor de ópera italiano Giuseppe Verdi estrenó su obra "Otelo" en el Teatro de la Scala de Milán. Esta obra es una ópera de cuatro actos con el libreto de Arrigo Boito, a partir del escrito de William Shakespeare "Otelo, el moro de Venecia". La orquestación de la misma contó de flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trombones, arpas y timbales.

Francisco Varallo: en el nombre del gol

1910 - Nació Francisco Antonio Varallo, quien fue un futbolista y entrenador que se desempeñó en Boca, Gimnasia y Esgrima de La Plata y la selección nacional con la que se adjudicó las Copas América de 1929 y 1937. Además, ganó tres campeonatos locales con el "xeneize" y uno de manera amateur con el "lobo".

Estreno de Charles Chaplin

1936 - Se produjo el estreno del largometraje "Tiempos modernos" el cual fue escrito y dirigido por Charles Chaplin, que además ha sido el actor principal de la cinta. La película tiene una duración de casi una hora y media y trata sobre la vida de un obrero de fábrica, en tiempos que se produjo en Estados Unidos la denominada "Gran Depresión".

"Tiempos modernos", una de las grandes cintas de Charles Chaplin.

Duff McKagan: una pieza "gunner"

1964 - Nació Michael Andrew "Duff" McKagan, quien es un músico, compositor y productor estadounidense que además es bajista de la banda de rock Guns and Roses. Algunos de los temas icónicos de la banda son "Welcome to the jungle", "Paradise city", "You could be mine", "November rain", "Mister Brownstone" y "Nightrain".

Otra base antártica

1979 - Se inauguró la Base Antártica Belgrano II la cual es la más australes de las que posee nuestro país, y está ubicada sobre la bahía Vahsel posicionada sobre la Costa Confín. Esta base científica tiene la particularidad que cuatro meses son de día, cuatro son de noche polar y otras cuatro son de penumbra (día y noche).

Carlos Tevez: corazón "xeneize"

1984 - Nació Carlos Alberto Tevez, quien es un futbolista que se desempeñó en Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus, Shanghai Shenhua y la selección nacional con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Se adjudicó una Copa Libertadores y una Intercontinental.

Cristiano Ronaldo: potencia y glamour sobre el césped

1985 - Nació Cristiano Ronaldo dos Santos Veiro, quien es un futbolista portugués que se desempeñó en Manchester United, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Juventus y la selección nacional con la que se adjudicó la Eurocopa de 2016 jugada en Francia y la Liga de Naciones de 2018. Ganó cinco Champions League y cuatro mundiales de Clubes.

Cristiano Ronaldo, entre los mejores de la historia.

Neymar: malabarista en la cancha

1992 - Nació Neymar Da Silva Santos Junior, quien es un futbolista brasileño que se desempeñó en Santos, Barcelona, Paris Saint Germain y la selección nacional con la que ganó la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se adjudicó una Copa Libertadores, una Champions League y un Mundial de Clubes.

Neymar y su magia brasileña.

Tragedia en Barracas

2014 - En un depósito del barrio de Barracas tuvo lugar el incendio y derrumbe del sitio, que dejó el saldo de diez personas muertas, entre bomberos y rescatistas, mientras que otros siete resultaron heridos de diversa consideración. Las causas del siniestro ( Tragedia de Iron Mountain)son desconocidas pero las pericias arrojaron que fue de manera intencional.

Iron Mountain, una tragedia que aún duele.

Kirk Douglas: maestro de la actuación

2020 - Murió Issur Danielovitch Demsky más conocido como Kirk Douglas, quien fue un actor y productor de cine estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar honorífico en 1996. Algunas de sus cintas más destacadas son "Ulises", "Espartaco", "El loco del pelo rojo", "Cautivos del mal" y "El ìdolo de barro".