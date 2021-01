Juana de Arco: patrona de Francia

1412 - Nació Jeanne d'Arc más conocida como Juana de Arco, quien fue una campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años y que ha sido canonizada por la Iglesia católica. En el siglo XVI la convirtieron en símbolo de la Liga Católica, y en 1803 fue declarada símbolo nacional por decisión de Napoleón Bonaparte.

Juana de Arco, símbolo de resistencia.

Regina Quintero: un parte de nuestro teatro

1871 - Nació Regina Pacini Quintero, quien fue una soprano lírica ligera, benefactora y primera dama nacional ya que ha sido la esposa del presidente Marcelo T. de Alvear. Además, fundó la Casa del Teatro de Buenos Aires, un asilo para actores semejante a la Casa Verdi de Milán, con 45 habitaciones, dos pequeños museos y la sede del Teatro Regina nombrado en su homenaje.

Nació el "Tricolor"

1911 - Se produjo la fundación del Club Almagro en dicho barrio porteño por la fusión de los clubes Jubile, San Martín Juniors y Lezica, aunque su estadio se encuentra en la localidad bonaerense de José Ingenieros y tiene una capacidad para 18 mil espectadores. El "tricolor" tuvo la posibilidad de disputar tres temporadas en la Primera División.

Almagro jugó algunas temporadas en Primera División.

Theodore Roosevelt: estandarte estadounidense

1919 - Murió Theodore Roosevelt, quien fue un militar, escritor y político estadounidense que llegó a ser presidente entre 1901 y 1909. Promovió la terminación del Canal de Panamá, envió la Gran Flota Blanca a navegar el mundo para demostrar el poder de su nación y negoció el fin de la Guerra Ruso-Japonesa, por lo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Adriano Celentano: humor a la italiana

1938 - Nació Adriano Celentano, quien es un cantante, humorista, cineasta y actor italiano que ha llegado a vender hasta el momento, más de 150 millones de ejemplares de sus álbumes en todo el mundo. Gracias a su trayectoria de cincuenta años y sus grandes éxitos en la nación mediterránea, es considerado uno de los pilares de la música italiana.

Claudio Levrino: galán ante todo

1946 - Nació Claudio Levrino, quien fue un actor de cine, teatro y televisión que tuvo papeles protagónicos y de galán en numerosas películas, telenovelas y teleteatros de nuestro país. Algunos de ellos fueron "Un mundo de veinte asientos", "El ángel de la muerte", "Cacho de la esquina", "Daniel y Cecilia", "La posada del sol" y "Un extraño en nuestras vidas".

Claudio Levrino tuvo diversos éxitos.

Malcolm Young: alma de AC/DC

1953 - Nació Malcolm Mitchell Young, quien fue un guitarrista, compositor y productor discográfico escocés que ha sido uno de los fundadores de la banda australiana AC/DC. Algunas de las canciones más importantes del grupo son "Thunderstruck", "Back in Black", "Highway to hell", "Hells Bells", "TNT" y "You shook me all night long".

Leonardo Astrada: sacrificio y entrega "millonaria"

1970 - Nació Leonardo Rubén Astrada, quién es un futbolista y entrenador que se desempeñó en River, Gremio y la selección nacional con la que se adjudicó la Copa América de 1991 en Chile. Además, ganó la Copa Libertadores de América y la Supercopa Sudamericana. En tanto, como técnico se quedó con el Torneo Clausura de 2004 con el "millonario".

Irina Shayk: modelo de belleza

1986 - Nació Irina Valeryevna Shaijlislamova más conocida como Irina Shayk, quien es una actriz y modelo rusa que es mundialmente conocida por su trabajo en la revista Sports Illustrated desde el año 2007 y siendo la portada de esta en el 2011, además de numerosas campañas de diseñadores y firmas comerciales. También participó en la película "Hércules" de 2014.

Irina Shayk, una de las modelos más importantes del mundo.

Rudolf Núreyev: el último baile

1993 - Murió Rudolf Jamétovich Nuréyev, quien fue un bailarín y coreógrafo ruso que ha sido considerado por muchos críticos como uno de los mejores bailarines del siglo XX. Durante la década de los 70, Nureyev hizo su aparición en varios largometrajes y viajó por los Estados Unidos en una reposición del musical de Broadway "El rey y yo".