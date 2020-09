Nació una reconocida ciudad

1630 - En la costa noreste de Estados Unidos se fundó la ciudad de Boston por parte de colonos puritanos llegados desde Inglaterra. Posee una superficie de 232 kilómetros cuadrados y una población superior a los 600 mil habitantes. Es considerada como el centro económico y cultural de dicha región estadounidense.

Boston, una bella ciudad estadounidense.

Luis Beltrán: el primer metalúrgico

1784 - Nació Luis Beltrán, quien fue un sacerdote franciscano y militar que con ingenio y con más de 300 obreros a sus ordenes, equipó el ejército de José de San Martín con cañones que fundió, herraduras para los caballos e ingeniosos aparatos con poleas para transportar en la cordillera el material bélico. En esta fecha se conmemora el Día del Metalúrgico.

Un ícono se puso en marcha

1859 - En la ciudad de Londres, entró en funcionamiento el Big Ben. La torre está asentada sobre una base de hormigón de 15 metros de lado y tres metros de espesor, con una profundidad de cuatro metros bajo el nivel del suelo. Los cuatro relojes están situados a 55 metros de altura y el volumen del interior de la torre es de unos 4.650 metros cúbicos, con un peso mayor a 8 mil toneladas.

Big Ben, tradición inglesa.

Un "pulmón verde" en nuestra ciudad

1898 - En Buenos Aires se abrió al público el Jardín Botánico que fue realizado por el paisajista Carlos Thays. Su extensión es de 79.772 metros cuadrados, posee más de 1.500 especies vegetales, cuenta con numerosas esculturas como "La Primavera" u "Ondina de Plata", "Loba Romana", "Venus" y magníficos grupos escultóricos como "Saturnalia".

Pasión vasca en La Liga

1909 - Se fundó en la ciudad española de San Sebastián el club de fútbol Real Sociedad, que es uno de nueve clubes que fueron campeones de Liga de Primera División (1981 y 1982). Además, se adjudicó dos Copas del Rey (en 1909 y 1987) y su estadio Reale Arena tiene una capacidad para 39 mil espectadores.

Real Sociedad, la "mitad" vasca.

Jorge Porcel: simplemente "el Gordo"

1936 - Nació Jorge Raúl Porcel, quien fue un humorista, acto. y cantante que es considerado como uno de los mejores capocómicos de nuestro país. Hizo una gran pareja con Alberto Olmedo en sus películas entre las cuales se destacan "Las mujeres son cosa de guapos", "Atracción peculiar", "Los fierecillos se divierten" y "Los reyes del sablazo".

Gloria Gaynor: un canto al amor

1949 - Nació Gloria Fowles más conocida como Gloria Gaynor, quien es una cantante de música pop, soul y disco estadounidense que se mantiene en escena desde hace más de 50 años. Algunas de sus canciones más destacadas son "I will survive", "Never Can Say Goodbye", "Can't Take My Eyes Off You" y "I Am What I Am".

Con Diego y Ramón como abanderados

1979 - En Japón, la Selección Juvenil de Argentina se consagró campeona de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil al vencer en la final a la Unión Soviética por 3 a 1 con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona, descontado Ponomarev para los europeos. La albiceleste ganó los seis partidos que jugó con 20 goles a favor y sólo 2 en contra.

Diego Maradona y otra Copa para nuestro país.

Gilda: el ángel de la cumbia

1996 - Murió Miriam Alejandra Bianchi más conocida como Gilda, quien fue una cantante y compositora de cumbia que todavía es un ícono de dicho género musical en nuestro país. Logró varios discos de oro, platino y doble platino por ventas y algunos de sus éxitos son "No me arrepiento de este amor", "Corazón valiente" y "No te quedes afuera".

Otro disco para Alejandro Fernández

2004 - El intérprete mexicano Alejandro Fernández, lanzó al mercado su 11° álbum de estudio llamado "A corazón abierto". Fue lanzado al mercado bajo los sellos discográficos Sony Discos y Columbia Records y algunas de sus canciones más destacadas son "Me dediqué a perderte", "Qué voy a hacer con mi amor" y "Canta corazón".