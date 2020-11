Edmund Halley: Descubridor de cometas

1656 - Nació Edmund Halley, quien fue un astrónomo, matemático y físico inglés que es mundialmente conocido por ser el descubridor del cálculo de la órbita del cometa que lleva su nombre. Ha sido miembro de la notable Royal Society que también conformaba su amigo Isaac Newton.

Abre un Museo histórico

1793 - Se produjo la inauguración del Museo del Louvre en la ciudad de París, que según las estadísticas es el más visitado en todo el mundo. Tiene una superficie de 210 mil metros cuadrados, 445 mil obras de arte y entre sus colecciones figuran antigüedades, esculturas, pinturas y artes gráficas.

El museo está ubicado en la ciudad de París.

Bram Stoker: Creador de Drácula

1847 - Nació Abraham "Bram" Stoker, quien fue un escritor y novelista irlandés que es conocido en el mundo por su obra Drácula, escrita en 1897. Otros libros en los que destaca son "La copa de Cristal", "La dama del sudario", "La guarida del gusano blanco", "El invitado de Drácula" y "El hombre".

Stoker y su creación más famosa.

Nace una ciudad misionera

1870 - Aún bajo la jurisdicción de Corrientes, se fundó la ciudad de Posadas, que 12 años más tarde pasaría a ser de Misiones, que se convirtió en una nueva provincia nacional. Tiene una superficie de 324 kilómetros cuadrados, una población de 275 mil habitantes y su economía se basa en yerba mate y madera.

Posadas, una ciudad bella y colorida.

¡Rayos, qué descubrimiento!

1895 - El científico alemán Wilhelm Konrad Rontgen descubrió los rayos X cuando experimentaba nuevos rayos catódicos, al igual que otros físicos en el mundo. Rontgen describió el método para producir los rayos y probó que se originan en la pared del tubo de vidrio, donde los rayos catódicos lo golpean.

Alain Delon: Talento y elegancia francesa

1935 - Nació Alain Fabien Maurice Marcel Delon, quien es un actor francés que se ha destacado por su filmografía en las décadas del 60 y 70. Algunas de sus cintas más destacadas son "El silencio de un hombre", "Rocco y sus hermanos", "El gatopardo", "Crónica negra" y "Aeropuerto 80".

Guss Hiddink: El técnico de los mil equipos

1946 - Nació Guss Hiddink, quien es un ex futbolista y entrenador neerlandés que como jugador se desempeñó en De Graafschap, PSV Eindhoven, NEC Nijmegen . Como entrenador ganó una Liga de Campeones con el PSV Eindhoven y una Intercontinental con el Real Madrid.

Nuevo disco de Led Zeppelin

1971 - El grupo de hard rock británico Led Zeppelin lanzó al mercado su cuarto álbum de estudio llamado "Led Zeppelin IV" por parte de la compañía discográfica Atlantic. Algunos de sus temas más destacados son "Rock and roll", "Black dog", "Stairway to heaven" y "When the Levee breaks".

Sebastián Battaglia: Ganador ante todo

1980 - Nació Sebastián Alejandro Battaglia, quien es es un ex futbolista y entrenador que como jugador lo hizo en Boca, Villarreal y la selección nacional. Se adjudicó ocho títulos a nivel local, cuatro Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas y dos Copas Intercontinentales.

Battaglia, el jugador que más títulos ganó en Boca.

Mario Sánchez: Humor de luto

2007 - Murió Mario Sánchez, quien fue un actor, imitador y humorista que participó en cine, televisión y teatro. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Los fierecillos se divierten", "Los colimbas se divierten", "El profesor punk", "Galería del terror" y "Rambito y Rambón primera misión".