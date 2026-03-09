Axel confirmó el comienzo de una nueva etapa en su carrera con el anuncio del "Así Vivir Tour", una gira que arrancará en julio y que tendrá una parada especial en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 23 de octubre en el Teatro Gran Rex.

Axel anuncia el "Así Vivir Tour" y confirma show en el Gran Rex

El mismo escenario que lo vio celebrar sus 25 años de trayectoria el año pasado vuelve a ser el elegido para este nuevo concierto, que marcará la presentación oficial en Buenos Aires de Vuelve, su álbum lanzado en 2024 tras siete años sin editar un disco de estudio.

"Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra", expresó el artista sobre el espíritu de esta nueva gira.

Vuelve reúne 12 canciones atravesadas por la emoción y la introspección, consolidando una etapa artística más madura y personal. En el show del Gran Rex sonarán esas nuevas composiciones, junto a los clásicos que lo convirtieron en uno de los artistas más populares de la música latina.

Durante 2025, Axel realizó más de 70 conciertos por Argentina, Latinoamérica y España con su "25 Tour", gira con la que celebró sus 25 años de carrera y se reencontró con su público en distintos escenarios. A comienzos de este año también formó parte de importantes festivales multitudinarios, convocando a más de 150 mil personas.

Con el cierre definitivo de esa etapa en los próximos meses, el artista dará paso a este nuevo capítulo con el "Así Vivir Tour", una propuesta que promete emoción, cercanía y un recorrido por las canciones que marcaron su historia y su presente.

Las entradas se encuentran disponibles desde hoy, martes 24 de febrero exclusivamente a través de TuEntrada, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con Tarjeta Galicia Visa.