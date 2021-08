Sobre el amor y la compatibilidad, los astros siempre tienen algo para enseñar. La conocida astróloga Jimena La Torre no se quedó afuera del tema, sumándose a la programación de Radio La Red para compartir los signos más generosos en la cama y señalar aquellos que suelen ser más egoistas con sus compañeros.

Ante la pregunta del conductor Luis Novaresio acerca de las aptitudes sexuales de los virgos, a quienes los populares rankings de amor y pasión suelen dejar al fondo de la lista, la esoterista señaló que no calificaría al signo Virgo como un amante incapaz:

"Virgo es un signo que es muy esclavo a la hora de entregarse sexualmente, aunque parezcan tímidos desde lo que sería la parte solar y lo que muestran", informó La Torre. Atreviéndose a compartir algo de su experiencia personal con personas de dicho signo, confesó que "en el sexo yo he conocido muchos virgos muy geniales".

Agregando que entre su grupo de amigas, aquellas de virgo suelen "entregar todo", la astróloga terminó su análisis afirmando que "realmente virgo no lo pondría en el último lugar". En su canal de YouTube, donde realiza transmisiones detallando la fortuna de los signos, anticipó que la luna nueva en Leo abre las puertas para un nuevo amor en el corazón de los Virgos, quienes comparten compatibilidad con Capricornio, Tauro y aquellos de su mismo signo.

¿Qué dictan los astros para los signos en las cuestiones de amor y sexo?

Pasando a otro signo que suele encontrarse en el fondo de los rankings del amor, la esoterista levanta los ánimos para nacidos bajo Acuario, afirmando que no suelen perderse una buena fiesta. Fuera de su alto libido, La Torre admitió que esto no necesariamente significa un buen rato: "La realidad es que acuarios, no se decir si son buenos o malos en el sentido que si se hacen sentir bien o mal".

A pesar de ser el año de Acuario, la tarotista adelantó en su YouTube que para encontrar ese especial momento de pasión este signo deberá irse al opuesto, en concordancia con la luna nueva en Leo ubicada opuesta a ellos. En cuestiones de compatibilidad, tienen más química con los nacidos bajo Libra y Géminis, además de aquellos que comparten su signo.

Los signos de Aries y Piscis también merecen mención al hablar de sexo, ya que se encuentran en posiciones opuestas en el tema. Según La Torre, son los nacidos bajo Aries quienes tienden a ser más egoistas en la cama, mientras que los Piscis suelen ser más generosos con su pareja.

A pesar de las generalidades, la esoterista aclaró que para el amor y el sexo en realidad "no hay un ranking, depende con quién y depende mucho la edad, las combinaciones y donde tenés Venus y Marte".