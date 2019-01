Unos 184 nuevos pacientes con VIH Sida fueron registrados en 2018 en Misiones, de los cuales 115 son hombres y 69 mujeres, informó este martes el Ministerio de Salud provincial.



Estas cifras se alcanzaron tras realizar 2.568 testeos de prevención de VIH, en el último año y a través del Programa Provincial de VIH/ Sida, ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) y Hepatitis Virales



El Programa depende de la Subsecretaria de Salud, y realiza los testeos para lograr el diagnostico temprano, mejorando el acceso al mismo, así como también de talleres y charlas de sensibilización.



El testeo es una metodología rápida, gratuita y confidencial, que consiste en un pinchazo en la yema de uno de los dedos, donde se extrae una gota de sangre y a los pocos minutos se puede tener el resultado.



"Los análisis son cada vez más sencillos: nosotros tenemos test rápidos que es una tirita reactiva, que es como un test de embarazo", señaló la responsable del Programa, María Andrea Silvero Gallardo.



"Sobre la tirita se coloca una gotita de sangre y se espera 10 a 20 minutos", continuó la doctora, "eso da un resultado reactivo y no reactivo, si es no reactivo es negativo para la enfermedad y si es re activo lo que se tiene que hacer son estudios más profundos para confirmar”, explicó.



"Todas aquellas personas que sepan que estuvieron en una situación de riesgo sexual tienen que hacerse el test cada 3 meses por control”, indicó Gallardo.



Los equipos del Programa realizan campañas de prevención del VIH Sida entregando folletería y preservativos en fiestas populares y reuniones masivas de personas, como ser los Carnavales, festivales de música o Estudiantina.



En cuanto a la entrega de preservativos, en lo largo de todo el año último se han repartido 207.404 unidades.



En esa línea, Gallardo recordó que "el uso del preservativo sigue siendo la única herramienta preventiva de barrera para la no transmisión de todas las enfermedades de transmisión sexual. El uso continuo y bien usado del preservativo ha comprobado la reducción de todas las enfermedades de transmisión inclusive la del VIH", concluyó la profesional.