Manifestantes opositores se movilizaban esta tarde en el centro de la ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país con consignas que incluyen reclamos económicos hasta críticas a las medidas para enfrentar la pandemia de coronavirus y las vacunas en desarrollo.



En esta capital la manifestación se desarrolla en el Obelisco.



También se registran protestas hacia la Quinta Presidencial de Olivos y en ciudades neurálgicas como Córdoba, Rosario, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.



.

Los manifestantes del denominado "8N" portaron banderas argentinas, pancartas y carteles y en la zona del Obelisco se escucharon incluso tradicionales marchas militares, entre ellas la Marcha de San Lorenzo, desde unos parlantes instalados allí. Los asistentes cantaron el Himno.



En Córdoba participa de la protesta la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien dijo que se sentía "emocionada" por el apoyo de los seguidores. "La gente nos pide que no aflojemos, que se respete la justicia y el trabajo", explicó.



"El mensaje que hoy tenemos que lograr es que la Argentina salga de esta crisis. Necesitamos en todo sentido mantenernos como una oposición sólida, pues somos una fuerza muy importante", agregó.



Hola Córdoba. Hacía mucho tiempo que quería estar junto a los cordobeses, así que mañana los voy a acompañar en las calles #8N pic.twitter.com/7fVRPYAV6i — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 8, 2020

Y añadió: "Le pedimos a los jueces (de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y (Pablo) Bertuzzi que no renuncien, pues van a dejar a muchos argentinos decepcionados; que el tiempo que estén hagan justicia, porque si los sacaron a la fuerza es porque estaban haciendo las cosas bien".



Mario Negri, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, dijo, también en Córdoba, que "el Gobierno aumentó todas las incertidumbres: la sanitaria, la económica, la justicia y ahora la electoral".



Y sostuvo que "la gente tienen que seguir saliendo en paz" y que el Gobierno "sienta que el pueblo les está tocando el timbre permanentemente".





.

"Que se vayan todos", "a Macri no lo acompañaron", "la Corte entregó la República", "Argentina sin Kristina", "Bruglia, Bertuzzi y Castelli no renuncien", "democracia ya", fueron varias de las consignas que mostraron los manifestantes.



Hubo también expresiones particulares, como la de una manifestante que dijo en la zona del centro porteño: "Gano 17 mil pesos de jubilación, tengo animales y no me alcanza para nada". O la de un representante de una agrupación de abogados que sostuvo que "los políticos deben ser los primeros en ponerse la vacuna" contra el coronavirus.

.