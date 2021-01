A 24 años del asesinato a sangre fría de José Luis Cabezas, la memoria por el fotógrafo está más presente que nunca en este 25 de enero, en el que se conmemora por su crimen el Día Nacional del Reportero Gráfico.

Este lunes desde las 9 realizaron un acto virtual por Zoom en que se recordó al reportero, quien fue secuestrado, torturado y ejecutado de dos tiros en la nuca en las inmediaciones de General Madariaga, a 15 kilómetros de Pinamar, después de tomarle las primeras fotografías públicas al empresario Alfredo Yabrán.

Cabezas estaba en Pinamar haciendo una cobertura para la revista Noticias junto a su compañero periodista Gabriel Michi, con quien habían logrado la obtención de las primeras imágenes de Yabrán, autor intelectual del crimen y quien se quitó la vida cuatro meses después del asesinato.

En diálogo con Crónica, la hermana de José Luis, Gladys Cabezas, resaltó que el hecho generó un efecto en la sociedad ya que "le sirvió a la gente, porque aprendió a reclamar más y supo que tiene derechos que hay que hacer valer", pero lamentó que "en la Justicia no haya servido lo que pasó".

Para la mujer, "hubo impunidad" para los asesinos, a quienes se pasó "de una condena ejemplar a que, si bien estuvieron detenidos, no cumplan todos los años que tenían que estar en prisión", por lo cual subrayó que "tuvieron un montón de beneficios que a lo mejor muchos detenidos en una situación similar a la de ellos no han tenido".

"Hay que seguir luchando para que estas cosas no pasen, para que tengamos un país mejor. Un país que es hermoso, pero tenemos delincuentes y jueces que lo que menos les interesa son las personas", resaltó.

¿Quiénes son todos los culpables del crimen de José Luis Cabezas?

Los siguientes son los hombres que fueron encontradas culpables por la justicia del crimen del fotógrafo, tras dos juicio orales:

Gustavo Prellezo: Policía de Pinamar. Condenado a prisión perpetua como "autor material" del homicidio en el primer juicio que terminó en febrero de 2000. Contrató a "La Banda de los Horneros" para secuestrar a Cabezas.

Aníbal Luna: Policía de Pinamar. Condenado a perpetua en el mismo debate.

Sergio Camaratta: Policía de Pinamar. Condenado a perpetua junto a Prellezo y Luna.

Gustavo Pellezo, condenado como autor material del crimen de Cabezas.

Alberto "La Liebre" Gómez: Comisario de Pinamar. Condenado a perpetua en un segundo juicio realizado en 2002 por haber liberado la zona al momento del crimen.