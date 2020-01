Aunque parece ayer, hoy se cumplen 26 años del peor golpe que sufrió el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de nuestro país: se trata de la conocida " Tragedia de los bomberitos", la cual se cobró la vida de 25 bomberos (de entre 11 y 23 años) que cayeron en cumplimento de su servicio al combatir un incendio de campos cercanos a la localidad chubutense de Puerto Madryn.

El siniestro ocurrió a 3 kilómetros de la Ciudad (Gentileza José Luis Lazarte).

Aquella jornada del 21 de enero de 1994, la alarma sonó en los destacamentos de los Bomberos Voluntarios de la ciudad, porque un voraz incendio se había desatado en algunos campos ubicados a sólo tres kilómetros de dicha localidad chubutense. La vocación por servir a la sociedad y combatir ese siniestro, hizo que dos dotaciones de bomberos acudieran al sitio, y entre esos valientes que fueron a apagar ese vasto incendio, habían 25 chicos (con edades de 11 a 23 años) que aún con la poca experiencia que tenían, decidieron hacer frente a la situación, aunque el clima les jugó una mala pasada y todo terminó en tragedia y dolor.

Caídos y sobrevivientes del horror (Archivo):

En pleno combate con las largas lenguas de fuego que consumían todo a su paso en un suelo árido, el viento cambió su intensidad y dirección y esto hizo que queden atrapados entre el humo y el fuego, causando un encierro fatal que se llevó la vida de 25 cadetes, varios de los cuales intentaron escapar pero el fuego no se los permitió y desencadenó la peor tragedia sufrida por bomberos en Argentina.

Panorama desolador

Lo que sigue a la historia fue todavía más desgarrador, ya que al día siguiente y tras controlado el siniestro, otros bomberos que participaron del operativo y el agregado de otras fuerzas, limpiaron la zona y se encontraron con los cadáveres, herramientas e indumentaria de los fallecidos en su camino por recoger lo que había quedado.

La ciudad se mostró conmocionada por el episodio (Gentileza José Luis Lazarte).

La ciudad de Puerto Madryn y el país enteros acompañaron la despedida de los cadetes, cuyo velatorio múltiple se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de la localidad. Miles de personas se acercaron a despedir a los héroes y acompañaron los restos hasta el cementerio local. Familiares, amigos, vecinos y diversos bomberos de todo el país se acercaron hasta el lugar para abrazar a ese pueblo y su gente.

Un camión llevó todos los ataúdes hacia el cementerio (Archivo).

Lista de Héroes y repercusiones

Los "bomberitos" se llamaban Daniel Araya (21), Mauricio Arcajo (12), Andrea Borredá (18), Ramiro Cabrera (16), Marcelo Cuello (23), Néstor Dancor (15), Alicia Giudice (22), Raúl Godoy (23), Alexis González (22), Carlos Hegui (12), Lorena Jones (15), Alejandra López (15), Gabriel Luna (21), José Luis Manchula (23), Leandro Mangini (18), Cristian Meriño (21), Marcelo Miranda (11), Juan Moccio (15), Jesús Moya (20), Juan Manuel Passerini (16), Cristian Rochón (19), Paola Romero (17), Cristian Llambrún (21), Cristian Zárate (14) y Juan Carlos Zárate (22).

Las edades de los chicos iban de los 11 a 23 años (Gentileza José Luis Lazarte).

La muerte de los 25 cadetes no fue en vano, ya que tras ese hecho, hubo una toma de conciencia de todas las autoridades del país y se extremaron las medidas de seguridad a la hora de combatir incendios, por ejemplo, el sistema prohibió que los menores puedan salir a emergencias, ya que primero deben realizar un trayecto de capacitación que dura 12 meses, luego que se aprueba el mismo, se realiza un tiempo de adaptación. Además, los bomberos no actuarían sofocando incendios de campo, e asegurarían que no lleguen a la ciudad, trabajando con máquinas viales para realizar corta fuegos.

Monumento a los mártires

Cuando se cumplió el primer aniversario de la " Tragedia de los Bomberitos", se inauguró en la plaza céntrica de la ciudad un monumento en honor a las víctimas, que está compuesto de un bombero con alas, rescatando a un niño, y a su alrededor 25 columnas blancas con un molino arriba que gira con el viento, evocando a cada uno de los caídos.

La causa fue cerrada tres veces (Gentileza José Luis Lazarte).

En cuanto a la causa, la misma fue cerrada tres veces y la investigación penal quedó en el olvido, aunque la labor de estos héroes siempre quedará en el corazón del pueblo madrynense, que cada 21 de enero conmemora el Día Nacional del Mártir Bombero Voluntario.