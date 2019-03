Desde febrero varios locales de Mendoza tomaron una nueva modalidad llamada “Ecovuelto” que trata de tener envases con semillas y darlas a los clientes de vuelto en vez de monedas o caramelos. El comerciante le da el valor que quiera al momento de dar cambio.

El creador del emprendimiento asegura que su propuesta es una buena opción al faltante de monedas y encuentra motivación en los comentarios de quienes se sumaron a su idea y en el apoyo de su familia.

Leandro, es estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y explicó como se le ocurrió la idea: “En la facultad nos enseñan a detectar un problema y encontrar una solución a través del diseño. Por otro lado, en mi casa tenemos huerta orgánica y la verdad es que siempre me gustó mucho, así fue como se me ocurrió Ecovuelto y la respuesta ha sido muy buena. Cuando regresó a los comercios que se sumaron siempre me devuelven comentarios positivos”.