Pasaron tres meses desde el hallazgo del submarino que desapareció el 15 de noviembre del 2017 con 44 tripulantes a bordo y hoy la justicia accedió a 67.000 archivos obtenidos por la nave Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, que podrían determinar las causas de la explosión.

Marta Yáñez, la jueza a cargo de la causa, se hizo presente en el Servicio de Hidrografía Naval, para disponer del software necesario para “traducir” las imágenes de dos discos rígidos que fueron tomadas por el buque estadounidense, que el 16 de noviembre del año pasado, encontró el submarino hundido frente a las costas de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Un tercer disco, con fotos y videos, ya fue visualizado por la jueza en su despacho de Caleta Olivia.



Los familiares aguardan los resultados en el frente del instituto.



En este caso se reunieron el fiscal de la causa, los peritos informáticos de la Policía Federal Argentina, los de la Prefectura Naval, los senadores y diputados que integran la comisión Bicameral que analiza el hundimiento, sus asesores y los peritos propuestos por las querellas de los familiares.

Maria Rosa Belcastro Rumi es la madre del Teniente de navío Fernando Vicente Villarreal, uno de los 44, y contó a Crónica cuáles son las expectativas en los familiares en cuando a la revelación de estas imágenes. "En la última videoconferencia la jueza se comprometió en mostrarle primero las imágenes a los familiares. Más adelante tendremos una reunión para que todos podamos asistir. Si bien hay que armarlas, van a servir para determinar lo que pasó. Todavía no tenemos ninguna noticia".



Y agrega: "Le pedimos a la jueza si puede mandar una camara subacuática para ver las partes que quedaron. No solo por fuera sino también por dentro".



En cuanto a intentar sacar al submarino del lecho, un pedido de muchos de los familiares de los tribulantes, María expresó: "Personalmente con mi familia no queremos que se reflote el submarino, pasó mucho tiempo y hay que ver en que condiciones está. Al sacarlo podría desintegrarse. Creo que los 44 tienen que estar juntos como ellos lo que eligieron".



La causa continúa bajo la carátula "averiguación de ilícito" y todavía no hay imputados. Los familiares apuntan a la responsabilidad del Estado por su rol antes y durante el proceso de búsqueda y cuestionan la hipótesis de una falla humana que corra el eje de la de mando.

"Vivimos en Punta Alta y en todo momento estamos acompañados por la comunidad. Mi marido es militar retirado y siempre estamos contenidos, nos mandan mensajes, hicieron homenajes. Por parte del Estado no se hicieron las cosas como se debían hacer desde un principio pero lo importante es que se encontró la nave", indica Belcastro.

Y agrega: "Lo que le pido a la jueza de ahora en más es que quiero que los resaponsables vayan presos, sabemos quienes son y estamos esperando la imputación. No tenemos que dejar que esto quede impune, son 44 personas que han dejado sus hijos, papás, hermanos. Es muy doloroso llevar esto adelante y no vamos a parar hasta ver a los responsables presos", finaliza María Rosa.