Luego de hallar el Submarino, la Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino A.R.A San Juan y realizando un minuto de silencio recibió al doctor, Subsecretario Legal y de Articulación Institucional del Ministerio de Defensa, en el Salón Auditorio del Edificio Alfredo Palacios del Senado de la Nación.En principio, los presentes definieron que le solicitaran a la jueza federal,que comunique a todos los legisladores sobre las medidas de preservación de la prueba tras el hallazgo de la nave.Fue tras un pedido de la senadora, quien propuso "confeccionar una nota destinada a la jueza Yáñez, solicitándole la preservación de la prueba. Y agregó que “la prueba hoy más importante es el submarino”.Por su parte, diputado de Cambiemos y vicepresidente de la bicameral,encabezó la reunión por la ausencia del presidente(senador justicialista), indicó: “No comparto pedirle a la jueza que preserve la prueba. Es algo que está en el Código Procesal Penal. Es improcedente. sería excedernos”.En contrapunto, el diputado del Frente parta la Victoria (FPV)respaldó la solicitud de Odarda porque "hay una obligación establecida por el Código Procesal” de preservar la prueba.Por lo que Montenegro propuso "pedirle a la jueza que indique cuáles son las medidas de preservación d. la prueba”. Entonces si hubo acuerdo.De esta manera, la comisión Bicameral abrió este martes su audiencia semanal con reproches de legisladores opositores al ministro de Defensa,, por haber descalificado el funcionamiento de ese cuerpo.Mientras quedel Frente parta la Victoria rechazó expresiones del ministro que los acusó en distintos medios de prensa de "aprovecharse del dolor de los familiares y de poner palos en la rueda"."Lamento que Aguad haya pretendido utilizar expresiones que no he tenido para sugerir que ha habido alguna acción picaresca para utilizar el dolor de los familiares", comentó más tarde Carmona en el inicio de la audiencia en el Senado.A continuación Odarda rechazó las "expresiones desafortunadas" que cuestionan el funcionamiento de la Bicameral y reclamó que "no se interfiera" en su funcionamiento al considerar que "debe ser una de las pocas comisiones que se reúne todas las semanas y que ha trabajo sin recesos".El diputado de Cambiemos,, solicitó, por su parte, el envío a la comisión del informe de la empresa Ocean Infinity (responsable del hallazgo de la nave) una vez que sea elevado al Ministerio de Defensa.Por último, expusieron funcionarios de la cartera de Defensa y miembros de la Armada.