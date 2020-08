La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA) extendió los plazos para que los contribuyentes bonaerenses puedan acceder a los descuentos por pago en término, de hasta 20%, en los impuestos Inmobiliario Urbano y Automotores, se informó en un comunicado.



Con los cambios que fueron publicados en el Boletín Oficial bonaerense, el calendario fiscal vigente para el resto del año en el Inmobiliario Urbano Edificado prevé que la cuota 2 podrá abonarse con bonificaciones hasta el 15 de septiembre próximo; la 3 hasta el 20 de octubre; la 4 hasta el 17 de noviembre y la 5 hasta el 15 de diciembre.



En el Inmobiliario Urbano Baldío, la cuota 2 podrá pagarse con descuento hasta el 15 de septiembre; la 3 hasta el 20 de octubre y la 4 hasta el 17 de noviembre.

.

Respecto de Automotores, el calendario quedó configurado de la siguiente manera: la cuota 2 podrá abonarse hasta el 24 de septiembre; la 3 hasta el 15 de octubre; la 4 hasta el 19 de noviembre y la 5 hasta el 17 de diciembre.



“Esta reprogramación de plazos apunta a que los contribuyentes cuenten con más tiempo para cumplir con el Inmobiliario Urbano y Automotores, manteniendo los beneficios por pagar en término”, explicó Cristian Girard, director de ARBA.



Las modificaciones en el calendario fiscal se suman a otras medidas de asistencia tributaria que buscan aliviar las dificultades provocadas por la pandemia.



Entre ellas, las bonificaciones de hasta 50% en Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas en regímenes de recaudación, la mejora en el proceso de devolución de saldos a favor y los planes de pago orientados a pymes, comercios, autónomos, empresas y otros contribuyentes.

Promulgan la ley que declara la emergencia económica y financiera de las pymes

El Gobierno bonaerense promulgó este jueves la ley que declara la emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria por 180 días para las micro y pequeñas empresas, afectadas por las consecuencias de la pandemia de coronavirus.



En la norma -sancionada el 23 de julio por la Legislatura- se establece que ese plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo provincial, "por única vez y por igual término, en el supuesto de verificarse que las causales que justifican la emergencia persistan".



La norma contempla beneficios impositivos, líneas de crédito especialmente destinadas al sostenimiento de las micro y pequeñas empresas, y la formación y capacitaciones en material legal, contable, impositiva y administrativa.

.

También, prevé desarrollar en forma conjunta con los municipios facilidades de pago para regularizar deudas de tasas e impuestos municipales, en otras iniciativas que intentan fortalecer a sectores debilitados por la pandemia.



La ley establece prórrogas para el vencimiento y pago de los impuestos provinciales cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de emergencia. A la vez, fija un plan de refinanciación y descuento al pago del impuesto automotor del año en curso, que no podrá ser inferior al 40 % y no excederá nunca el 60%.



Además, contempla un plan de refinanciación y descuento al pago del impuesto inmobiliario correspondiente al año en curso, que no podrá ser inferior al 16% y no excederá el 84%, entre otros beneficios.

Reglamentan la ley que declara la emergencia sanitaria en geriátricos bonaerenses por el coronavirus

El Ejecutivo bonaerense también reglamentó la ley que declara la emergencia sanitaria en los geriátricos de gestión pública y privada ubicados en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la pandemia de coronavirus.



La iniciativa, publicada hoy en el Boletín Oficial provincial, había sido enviada por el gobernador Axel Kicillof y aprobada por la Legislatura bonaerense el 25 de mayo pasado. La ley crea el Registro Complementario de Establecimientos Geriátricos de Gestión Pública y Privada y establece la cantidad de médicos, cocineros, enfermeros y personal de limpieza que podrán tener las residencias de baja y alta complejidad para personas mayores.



La norma determina que se deberá iniciar “un proceso de empadronamiento, relevamiento y fiscalización complementario de los establecimientos regularizando de forma progresiva todos aquellos que no cuenten con habilitación vigente”.

.

Mientras dure el proceso, el Ministerio de Salud bonaerense podrá permitir “el funcionamiento excepcional, precario y transitorio por un plazo que en ningún caso podrá superar el de la emergencia social, económica, productiva, y energética” aprobada en diciembre y prorrogada hoy por la Legislatura.



Además, la cartera sanitaria “determinará el procedimiento a seguir para los casos en que el establecimiento no cumpla las condiciones mínimas de permanencia y deba procederse a su clausura definitiva, disponiendo, junto con los municipios, el traslado de los adultos mayores a otros establecimientos o residencias”.

.

La ley determina que las inspecciones a los establecimientos geriátricos serán realizadas por la Dirección de Fiscalización Sanitaria y aclara que cada municipio "podrá realizar inspecciones en los establecimientos geriátricos ubicados en el ámbito de su jurisdicción".



También, la ley crea el “Programa Geriátricos de la provincia de Buenos Aires”, con el propósito de promover el fortalecimiento y desarrollo de esos establecimientos, tanto públicos como privados. Contempla además la posibilidad de otorgar subsidios.