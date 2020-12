Mientras avanza la investigación por la causa de la muerte de Diego Maradona, a cargo de la Fiscalía General de San Isidro, los herederos del astro futbolisticó comenzaron a dar los primeros pasos para iniciar la sucesión de bienes, que estiman será millonaria.

En ese marco, este jueves Matías Morla, el último abogado de Maradona, mandó a abrir el container y hacer el inventario de los objetos que el ex entrenador de Gimnasia se trajó de Dubai, luego de su paso por el fútbol de los Emiratos Arabes. Dicho contenedor está bajo custodia en un espacio de almacenamiento llamado UNIBOX, en la calle José Ingenieros al 1600 de la localidad bonaerense de Beccar.

Por eso el abogado convocó a una escribania para que se haga el conteo de los objetos para luego cerrarlo con faja a la espera de la realización de los trámites de herencia, según indicó Clarín.

Vale aclarar, que aún hay autos que permanecen en Asia, ya que para su traslado era necesario desarmarlos y luego rearmalos en Argentina. Una operación más costosa que le propio valor de los vehiculos.

De acuerdo a las estimaciones, el patrimonio de Maradona está valuado en aproximadamente 50 millones de dólares: formado por dinero en efectivo (cuentas bancarias en Suiza, Dubai y Buenos Aires), inmuebles, contratos publicitarios, vehículos de lujo, joyas e inversiones, entre otros bienes.

Jana Maradona fue la primera en abrir la sucesión, y luego de que el juez se declarará imcompetente, la causa recayó en el juzgado Nacional en lo Civil N° 27, a cargo de Jorge Ignacio Sobrino Reig. Aunque aún hay que esperar cómo continua, ya que si bien el DNI de Maradona tenía domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, su último domicilio legal fue en La Plata.

¿Qué tenía el Container de Maradona?

Ahora, se supo que dentro del contenedor hay aproximadamente 200 objetos que van desde una carta firmada por el lider cubano Fidel Castro hasta la guitarra con la que Andrés Calamaro compusó la canción "Maradona". Entre los que se destacan pelotas de fútbol, camisetas autografiadasde distintos clubes del mundo y el Balón de Platino que la FIFA le entregó.

A su vez hay pelotas de Napoli, Boca y Barcelona. Hay una remera del Xeneize firmada y dedicada por todo el plantel. Dos camisetas del Kun Agüero del Manchester City, una del Tottenham gentileza de Harry Kane. Otra de la selección de Brasil, regalo de Ronaldo, y otra que le envió Lula Da Silva.

El contenedor tenía más de 200 objetos.

Matías Morla ordenó el conteo de los objetos del container.

También hay prendas de vestir de Maradona que utilizó en cumpleaños, trajes con los que concurrió a entregas de premios y hasta la camisa con la que partició de un acto de Nicolás Maduro en Venezuela.

Incluso hay dos sillones que el 10 mandó a traer de la casa que utilizó en Dubai.

¿Quiénes son los herederos?

Los cientos de objetos del contenedor y el resto de los bienes del 10 deberán ser repartidos entre sus 5 hijos reconocidos ante la ley: Diego Jr. (fruto de su relación con la italiana Cristiana Sinagra), Dalma y Gianinna (ambas del matrimonio con Claudia Villafañe), Jana (hija de Valeria Sabalain) y Diego Fernando (con Verónica Ojeda).

Los representantes legales de los 5 se reunieron el pasado miércoles por pedido del abogado de Dieguito Fernando, Mario Baudry, para comenzar a trazar el camino a seguir. Y según trascendió, todas las partes mostraron buena predisposicón.

Además, el letrado indicó que le pedirán a Matias Morla, el último apoderado de Maradona, una rendición de cuenta de todos los bienes del Pelusa.

Maradona con la camiseta que le regaló Lula Da Silva.

¿Pueden aparecer más herederos?

Existen reclamos judiciales de dos jóvenes que reclaman un pedido de filiación para poder determinar si son hijos biologicos de Maradona: son Magalí Gil y Santiago Lara.

La primera tiene 25 años y fue dada en adopción en el momento de su nacimiento. Hace dos añós, su madre biologica le comunicó que era hija del ídolo argentino y emprendió en camino judicial para conocer su origen.

La mujer habló con la prensa el pasado miércoles y sostuvo que Magalí es "ciento por ciento hija de Diego".

Según reveló, la relación entre la señora y el mejor jugador de la historia transcurrió entre 1994 y 1995. “Me cuenta que vivía en un hotel en Rivadavia y Rodríguez Peña, que era camarera de un bar. Me mandó fotos y me nombró gente de esa época que yo conocía. Me contó que se enfermó cuando tuvo a Magalí y la dio en adopción”, contó el dueño de Cocodrilo y viejo amigo de Maradona, Omar Suaréz.

Por otra parte, Lara es hijo de Natalia Garat, una modelo de La Plata que falleció cuando él tenía tan sólo tres años. El abogado del joven, José Nuñéz, ya pidió la exhumación del cuerpo para realizar una prueba de ADN que determinar si se trata o no de un hijo de Maradona.

También existe la posibilidad de que 4 jóvenes cubanos también sean hijos del 10. Son dos mujeres, llamadas Joana y Lu, y dos varones, Javielito y Harold. Según informó Morla en su momento, estos chicos habrían nacido durante el paso de Maradona por Cuba, cuando viajó para comenzar su tratamiento por sus adicción a la cocaína.

Por lo que si estos últimas 6 personas son hijos del ídolo argentino, los bienes deberán ser repartidos entre 11 hijos. Aunque para eso falta mucho y será la Justicia la encargada de dictaminarlo, al igual que la juridicción en la que se tramitará la sucesión y la valuación total de los bienes a dividir.