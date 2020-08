En el marco de la difícil coyuntura económica que atraviesa el país y el sector como consecuencia de la pandemia, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ha enarbolado un sinnúmero de acciones para preservar los puestos de trabajo de más de un millón de trabajadores. En pleno pico de la curva de contagios y pese a las permanentes recomendaciones de las autoridades epidemiológicas, un pequeño grupo de representantes gremiales de la empresa Carrefour (encuadrados en una agrupación opositora) se movilizó hacia las cercanías del gremio para reclamar por la reapertura de paritarias.

En este contexto, el Secretariado Nacional de la Federación salió a explicar que esta movilización no ha sido una decisión genuina por parte de los trabajadores de la empresa. Por el contrario, la marcha de este grupo minoritario obedece a intereses políticos que distan mucho de las demandas reales de los empleados de la firma. En ese sentido, el propio Secretario General, Armando Cavalieri, comunicó que el gremio ya ha iniciado las negociaciones salariales con las cámaras que representan a los empresarios. A su vez, el grueso de los empleados de Carrefour (que no adhirieron a la protesta y participan activamente en la vida interna del sindicato) advirtieron que esta protesta ponía en peligro a la salud de los trabajadores. “Hemos trabajado fuertemente para mejorar las condiciones en la seguridad y en la higiene de la empresa. No permitimos que se aglomere gente para evitar los contagios. Esta marcha –que nace de un sector díscolo dentro de la representación gremial—puede poner en peligro a nuestra salud”, explicaron empleados de Carrefour que se oponen a la manifestación.

Cabe recordar que luego de arduas negociaciones con los representantes de las principales cadenas de supermercados, el gremio logró conseguir recientemente un aporte solidario de 6 mil pesos para los trabajadores que desempeñan sus funciones en Carrefour y otras sumas en las principales cadenas del sector. “La gestión de Armando Cavalieri ha hecho muchísimo por mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de los trabajadores. El pago adicional por los días domingo trabajados, los bonos anuales y las gratificaciones adicionales han sido una constante en esta empresa y en resto de las compañías”, explicó el Secretariado Nacional.

Ante un reclamo de estas características, no podemos olvidar tampoco la intervención del gremio en el acuerdo con Carrefour: cuando la firma francesa tenía todo listo para cerrar definitivamente sus puertas en 2018, Cavalieri salvaguardó el empleo de 17 mil mercantiles y la permanencia de 600 bocas de expendio distribuidas en todo el país. Sin estridencias ni golpes publicitarios, el conductor del gremio apeló al diálogo y a la conducción mancomunada para convencer al interventor francés que Carrefour siguiera en Argentina. Como estos procesos y conquistas podríamos enumerar otros miles que ha encabezado Cavalieri. Asimismo, queremos resaltar que este difícil contexto, Armando Cavalieri hanegociado personalmente para preservar el trabajo, los salarios y la salud de los mercantiles.