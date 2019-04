La clásica grieta sindical se verá reflejada hoy en los colectivos, ya que un sector de la Unión de Tranviarios Automotor adhiere a la medida de fuerza convocada por el Frente Sindical. El líder de la UTA, Roberto Fernández, señaló públicamente que su gremio no para. Quien disparó contra la conducción gremial de la UTA fue Miguel Bustinduy, opositor de Fernández. "No habrá colectivos: hay un paro y muchos compañeros van a adherir a la medida, a pesar de que Roberto Fernández no acompaña el paro", disparó el dirigente.

Así, cerca de 80 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, que son parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), adherirse a la huelga de este martes. La mayoría de las líneas son de zona sur. También se adhiere la empresa Monsa, que opera la línea 60 de la zona Norte.

Cerca de 80 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, que son parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), se suman a la huelga de este martes.

Algunas de las líneas que no prestarán servicio son 28, 44 y 101 (empresa DOTA); las líneas 5, 8 y 23 (Transportes Río Grande); 56, 76, 91 y 135, (Lope de Vega); las líneas 20, 117, 161, 188 y 421 (Larrazábal); de la empresa Los Constituyentes paran el 78, 87, 111 y 127; las líneas 21 y 108 (empresa de Transportes Tte. Gral. Roca) también se suman a la huelga.

Según un escrito que circuló, también adhieren a la medida de fuerza las líneas 31 y 146 (Rocaraza); la 405 y 520 de Lanús; las líneas 100, 115, 134 y 446 (Automotor Riachuelo); de transportes avenida Bernardo Ader adhiere la 130; la línea 7 (Automotor 12 de Octubre); las línas 6, 50, 107 y 150, de Nuevos Rumbos SA NUDO; Colectiveros Unidos (CUSA), las líneas 99 y 106; la línea 24, de Etapsa; la línea 60, de Monsa; Atlántida SA, líneas 57, 256, 410, 429 y Comunal de Mercedes; General Tomás Guido: Líneas 9, 25, 84, 271, 299, 373, 384 y 570 de Avellaneda; Transporte Automotor Mariano Moreno S.A.; 371 y 480; la línea 514; la empresa San Vicente (51, 74, 79, 177, 263, 370, 385, 388, 403, 435 y 503); las líneas 98; 307 y 506 de La Plata; la 275; y las líneas 112, 165 y 243.